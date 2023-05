¿Quién es Marco Mengoni?, el italiano que levanta pasiones en Eurovisión (como bien sabe Blanca Paloma)

Loading the player...

Al margen del talento musical que tienen todos los aspirantes a ganar Eurovisión 2023, parece que los eurofans los tienen claro si se trata de elegir quién es el candidato más atractivo. Todas las miradas apuntan a Marco Mengoni, el representante italiano que está levantando pasiones entre los seguidores de este reconocido concurso musical. El cantante de 35 años, nacido en Viterbo y dos veces ganador de San Remo, vuelve al festival tras su séptimo puesto en Malmö 2013, y no puede negar que el atractivo físico le acompaña. Y si no, que se lo pregunten a Blanca Paloma que al encontrarse con él en Liverpool ha tenido una reacción que ya se ha hecho viral en las redes sociales. ¿Quieres verlo' ¡Dale al play y no te lo pierdas!

¡En el top 5! Este es el puesto de España en las encuestas cinco días antes de la final de Eurovisión

La enfermedad por la que el representante de Finlandia en Eurovisión se dedica a la música