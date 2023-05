Del poderío de Rita Ora sobre el escenario a las sorpresas en la clasificación de la primera semifinal de Eurovisión 2023

A falta de tan solo cuatro días para que el escenario del M&S Bank Arena de Liverpool acoja la gran final de la 67ª edición del Festival de Eurovisión, que tendrá lugar el sábado 13 de mayo, este martes se ha celebrado la primera semifinal del certamen, a la que se sumará la segunda y última el próximo jueves. La criba inicial, retransmitida a través de La 2 de Televisión Española, ha dejado como resultado a 10 finalistas de los 15 países que han participado. A continuación, te contamos cuál ha sido el veredicto del público a través de sus votaciones en esta velada inaugural en la que la música, las emociones, el color y el talento han sido los indiscutibles protagonistas.

El pistoletazo de salida para la final del Festival de Eurovisión ha estado marcado, además de por los avances de las canciones de Francia, Alemania e Italia, tres de las naciones que componen el grupo del llamado 'Big Five', por la elección de las 10 primeras plazas vacantes de las 20 totales. Recordemos que los representantes de 31 de los 37 países que participan este año tienen que alzarse con una de ellas para poder formar parte de la final, que se suman a las ya confirmadas (España, Alemania, Francia, Italia, España, Reino Unido y Ucrania como ganadora del último certamen). La mitad del camino ya está recorrido para los afortunados que han superado esta primera prueba, en la que 5 de los 15 que han actuado se han quedado fuera.

La noruega Alessandra Mele ha sido la encargada de abrir esta primera semifinal con su Queen of kings, un enérgico y vital show que ha precedido a la interpretación de los representantes malteses, The Busker, con su Dance (our own party), seguidos de Luke Black y su tema Samo mí se spava, por Serbia. Después de estos, el orden ha sido el siguiente: Letonia (Sudden Lights con Aija), Portugal (Mimicat con Ay coração), Irlanda (Wild Youth con We are one), Croacia (Let 3 con Mama ŠČ), Suiza (Remo Forrer con Watergun), Israel (Noa Kirel con Unicorn), Moldavia (Pasha Parfeny con Soarale şi Luna), Suecia (Loreen con Tattoo), Azerbaiyán (TuralTuranX con Tell me more), Chequia (Vesna con My sister's crown), Países Bajos (el dúo formado por Mia Nicoali y Dion Cooper con Burning daylight) y, en último lugar, Finlandia (Käärijä con Cha cha cha).

El resultado del televoto del público

La aventura eurovisiva ha terminado para Malta, Letonia, Irlanda, Azerbaiyán y Países Bajos, que desafortunadamente ya no podrán optar al anhelado micrófono de cristal. Así lo ha decidido el televoto del público esta noche, en la que, por vez primera en la historia de Eurovisión, la audiencia ha sido la encargada de elegir los países clasificados, teniendo el jurado profesional únicamente voz y voto en la gran final. En esta ocasión, los encargados del televoto han sido Francia, Alemania e Italia, una labor que completarán escogiendo sus favoritos en la gala del jueves España, Ucrania y la anfitriona, Reino Unido.

Pasada una hora y veinte desde el comienzo de la gala y tras la puesta en escena de todas las propuestas, los presentadores han dado comienzo a la ceremonia de votación, que ha tenido una duración de más de 40 minutos y se ha anunciado de forma aleatoria, sin seguir un orden concreto: el sueño continúa para Croacia, Moldavia, Suiza, Finlandia, Chequia, Israel, Portugal, Suecia, Serbia y Noruega.

Las estrellas invitadas brillan sobre el escenario

Además de los mencionados protagonistas de la primera semifinal, esta noche el escenario ha recibido dos emocionantes visitas. En primer lugar, la de las artistas Rebecca Ferguson y Alyosha, representante de Ucrania en Eurovisión 2010, que han interpretado una sentida versión del single Ordinary World, de Duran Duran. Juntas han fusionado sus voces dando lugar a un excepcional espectáculo en el que la mezcla de estilos y la impecable puesta en escena han sido un auténtico regalo para los sentidos.

A ellas les ha seguido la artista británica de origen kosovar Rita Ora. La superestrella del pop mundial, cuya presencia hoy es muy significativa porque fue refugiada, una historia personal muy ligada a la realidad actual, ha deleitado con su arrollador talento y performance a los eurofans mientras la recopilación de votos se hacía efectiva. Lo ha hecho arropada por su multitudinario equipo de bailarines, que han acompañado sus fastuosos y sensuales movimientos desde la plataforma en la que estaba subida.

