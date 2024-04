La emotiva despedida de Nebulossa antes de partir a Eurovisión

Nebulossa pone rumbo a Malmö con energía y con ganas de presentar su propuesta a los eurofans europeos. El dúo, que en las últimas semanas ha participado en las diversas preparties de Eurovisión, se ha despedido con una celebración en la que por supuesto ha sonado la canción con la que representarán a nuestro país en Suecia, Zorra. Acompañándoles estaban algunos de los artistas que ya participaron en el Benidorm Fest como Fusa Nocta, Miss Cafeina, Jorge González, Angy y St. Pedro. "Estamos emocionadas porque vemos la respuesta de la gente. El mensaje ha traspasado fronteras y es lo más bonito que nos podía pasar (…) Nos hablan personas de todas las partes del mundo, el mensaje se está extendiendo" comentaba Mery Bass (en declaraciones a Los 40).

La intérprete se emocionó mucho en el último concierto en el Albéniz Umusic Hotel de Madrid antes de poner rumbo a Suecia, llegando a contener apenas las lágrimas y con los sentimientos a flor de piel. La pareja nunca pensó que se cruzaría en su camino el festival Europeo pues, aunque se dedicaban a la música, este no era un hito que persiguieran. "No era un sueño que perseguíamos. Yo me dedicaba a la música desde hace tiempo, pero no lo tenía en mente. Son cosas que proyectas en los demás. Ahora, de repente, nos estamos moviendo en un ambiente así y es una experiencia irreal" dijo Mark Dasousa. Mery explicó que en estos últimos meses ha ido adquiriendo seguridad en el escenario, algo que la gente que tiene alrededor ha notado.

En su futuro inmediato está el certamen europeo, pero después su intención es seguir avanzando en la música. Quieren mostrar que Nebulossa no es un grupo de un solo tema, pues tienen más canciones que Zorra. "Tenemos ganas de mostrar los nuevos temas. Somos un grupo que tenemos un directo. Estamos anotando cosas que nos están pasando porque podrían salir canciones" apuntó Mark en la citada emisora de radio. Desde España el público seguirá la actuación de Nebulossa en la gran final del 11 de mayo que será de nuevo presentada en España por Tony Aguilar y Julia Varela. Dos voces ya conocidas del festival que se unen a la cantante Soraya, que será la encargada de dar los puntos desde Benidorm.

La intérprete, que representó a España en Eurovisión 2009 con La noche es para mí, será la portavoz del jurado español en sustitución de Ruth Lorenzo, que fue quien ejerció esta labor el año pasado. "Me hace mucha ilusión ya no sólo porque he sido representante de España, sino porque soy eurofan. Cada edición la vivo como si fuera la mía, y poder dar los puntos es un sueño". Les dio además un consejo a los integrantes del dúo asegurando que Eurovisión "te cambia la vida". "Pasar a formar parte de la historia de tu país es algo que hay que grabárselo en el alma y en la piel. El consejo que os doy es que disfrutéis, aunque veo que ya lo estáis haciendo. Hay que seguir con esta dinámica tan humilde, porque todo lo que están haciendo lo están recibiendo así".

Después de la gran final TVE emitirá un programa especial presentado por Aitor Albizua, presentador de Cifras y letras, y Angy Fernández, participante de la última edición del Benidorm Fest, en el que repasarán las curiosidades del certamen. En RTVE Play se emitirá además Un buen momento: Malmö calling, un espacio previo a la final presentado por Jordi Cruz y Carolina Iglesias, que contará con la participación de Xuso Jones, Reyes del palique y Almácor, otro ex del Benidorm Fest 2024.