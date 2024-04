Dónde es, cuándo se celebra, quiénes participan... Todo lo que necesitas saber sobre Eurovisión

Europa se prepara ya para el festival de Eurovisión 2024, un certamen que se celebra el próximo mes de mayo y volverá a subir al escenario a una muestra de los distintos sonidos europeos. La organización ha introducido este año diversos cambios para que el público tenga más oportunidades de subir al podium a sus favoritos, que ya empiezan a perfilarse en las encuestas. En representación de España viajará Nebulossa, el dúo ganador del Benidorm Fest que espera conquistar a los eurofans con el título Zorra, un tema que va acompañado de una puesta en escena en la que no falta el baile. Te recordamos todo lo que necesitas saber para no perderte ni un detalle de Eurovisión 2024.

¿Cuándo es Eurovisión?

El certamen se celebra la segunda semana de mayo, concretamente el 7, 9 y 11 de mayo. Las dos primeras fechas, martes 7 y jueves 9, se celebran las semifinales (de ellas saldrán 20 concursantes) y el sábado 11 es la gran final. Como novedad este año los países que forman el Big Five (Francia, España, Italia, Alemania y Reino Unido) actuarán en las semifinales además de en la final. Se hace para que los votantes puedan conocer ya los shows de los países que no pasan por la criba previa pues son los creadores del certamen.

¿Dónde se celebra Eurovisión?

El festival llega este año a Suecia, concretamente al recinto Malmö Arena, de la ciudad de Malmö. El recinto multiusos se inauguró en 2008 y se utiliza principalmente para partidos de hockey sobre hielo del equipo local, Malmö Redhawks. La capacidad que tiene el recinto es de entre 13.000 y 15.500 personas. La ciudad de Malmö está situada en la provincia más en el sur del país nórdico, por tanto, cerca de Copenhague (Dinamarca).

¿Cómo se podrá seguir el festival de Eurovisión?

Desde España se podrá seguir el certamen en Televisión Española. Las semifinales se emiten el martes 7 y jueves 9 en directo a las 21.00 horas mientras que la gran final será el sábado 11 a las 21.00 horas también. Se podrán ver así las actuaciones y las votaciones de los diferentes países, además de vivir el ambiente de los eurofans durante la competición.

La lista completa de canciones de Eurovisión 2024

Albania: Besa - TiTan

Alemania: Isaak - Always On The Run

Armenia: Ladaniva - Jako

Australia: Electric Fields - One

Austria: Kaleen - We Will Rave

Azerbaiyán: Fahree con İlkin Dövlətov - Özünlə Apar

Bélgica: Mustii - Before The Party's Over

Chequia: Aiko - Pedestal

Chipre: Silia Kapsis - Liar

Croacia: Baby Lasagna - Rim tim tagi dim

Dinamarca: Saba - Sand

Eslovenia: Raiven - Veronika

España: Nebulossa - Zorra

Estonia: 5Miinust X Puuluup - (nendest) Narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Finlandia: Windows95Man - No Rules!

Francia: Slimane - Mon amour

Georgia: Nutsa Buzaladze - Fire Fighter

Grecia: Marina Satti - Zari

Irlanda: Bambie Thug - Doomsday Blue

Islandia: Hera Björk - Scared of Heights

Israel: Eden Golan - Hurricane

Italia: Angelina Mango - La noia

Letonia: Dons - Hollow

Lituania: Silvester Belt - Luktelk

Luxemburgo: Tali - Fighter

Malta: Sarah Bonnici - Loop

Moldavia: Natalia Barbu - In The Middle

Noruega: Gåte - Ulveham

Países Bajos: Joost Klein - Europapa

Polonia: Luna - The Tower

Portugal: Iolanda - Grito

Reino Unido: Olly Alexander - Dizzy

San Marino: Megara - 11:11

Serbia: Teya Dora - Ramonda

Suecia: Marcus & Martinus - Unforgettable

Suiza: Nemo - The Code

Ucrania: Alyona Alyona y Jerry Heil - Teresa & Maria

Las que lideran actualmente las encuestas son estas cinco:

Suiza. Nemo - The code

Croacia. Canción: Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim

Italia. Angelina Mango - La noia

Ucrania. Alyona Alyona y Jerry Heil - Teresa & Maria

Países Bajos. Joost Klein - Europapa

¿Quién fue el ganador de Eurovisión 2023?

El año pasado Loreen repitió como ganadora del certamen con la canción Tatoo, así que el concurso regresa a Suecia. La artista arrasó en Liverpool y se llevó el micrófono de cristal con un tema con toque dance y una puesta en escena espectacular que conquistó a los fans desde el principio (aunque tuvo duros competidores en las votaciones). La artista ya sabía lo que era llevarse la victoria pues en 2013 se impuso con Euphoria.

Fue un triunfo más del país en esta cita que ha sido generosa con sus artistas a lo largo de su historia. Ha ganado hasta en siete ocasiones y ha acogido el festival en seis. Estocolomo fue el escenario de Eurovisión en 1975, después de la victoria de Abba y su Waterloo, y Göteborg también acogió el certamen en 1984 por la victoria de Herreys con Diggi-Loo Diggi-Ley. En 1992, cuando Carola ganó con Fångad av en stormvind el concurso volvió a Suecia, igual que en 2000, por Chalotte Nilsonn y Take Me to Your Heaven. También en el 2013, tras la primera victoria de Loreen, y 2016, después de que Mans Zelmerlöw se impusiera con Heroes. En este 2024 es la séptima vez que Suecia acoge el certamen, ¿le dará suerte de nuevo?