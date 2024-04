Estos son los favoritos de Eurovisión 2024 cuando solo queda un mes para el festival

Falta poco más de un mes para que Nebulossa suba al escenario de Eurovisión 2024, una cita que, como siempre ocurre no está exenta de polémica. Dejando las críticas aparte (la participación de Israel ha acaparado numerosos titulares), empiezan a perfilarse ya los primeros nombres que son susceptibles de subir al podium del certamen. Las encuestas y los eurofans ya tienen varios nombres en la lista de favoritos que por ahora no destaca a España, aunque el festival nos tiene acostumbrados a las sorpresas de última hora. Mientras las pre parties de Eurovisión se multiplican, los nombres de los candidatos que tienen más opciones se aclaran. Los repasamos.

Suiza encabeza las apuestas con The Code, un tema interpretado por Nemo. El single, que mezcla estilos como ópera y rap con una base pop, ha conquistado a los eurofans. "Encontrarme a mí mismo ha sido un proceso largo y complicado para mí, pero nada me hace sentirme mejor que la libertad que he ganado al ser consciente de que soy no binario" explicó el artista sobre el tema de su canción.

Sigue Croacia, que se disputa el primer puesto con Suiza en una carrera muy reñida. El cantante Baby Lasagna llega al certamen con Rim Tim Tagi Dim, que apuesta por una puesta en escena con estética teatralizada que narra el éxodo de las zonas rurales y la fuga de talentos en busca de un futuro mejor que afecta al país. Una tema denuncia que ha convencido a los incondicionales del formato.

Italia está en tercer puesto con Angelina Mango y su single La noia (que se traduce como Aburrimiento). La cantautora italiana, que se alzó como ganadora en el festival de Sanremo, confesó que es un honor para ella participar en Eurovisión, un show al que Italia no enviaba a una mujer desde Francesa Michielin en 2016. Su canción combina el pop con elementos de cumbia, ¿será ella la ganadora?

Alyona Alyona & Jerry Heil representan a Ucrania con el título Teresa y María, una propuesta que habla sobre aquellas mujeres que llevan un peso muy grande sobre sus hombros. Suecia ya trajo suerte al país en 2016 cuando ganó Jamala, así que los seguidores confían en que les vuelva a sonreir la fortuna.

Países Bajos ocupa la quinta posición en las encuestas con Europapa, un tema interpretado por el rapero, escritor y exyoutuber Joost Klein, que incluye frases en varios idiomas. Bélgica, abanderada por Mustii que cantará Before the Party’s Over, y Francia, que llega con Slimane y el tema Mon amour, les siguen en la lista de preferidos de las apuestas.

España no ocupa por ahora los puestos superiores de la tabla, quedando fuera del top 20 con Zorra. El dúo Nebulossa viaja con la maleta llena de ilusión al certamen, dispuesto a explicar el mensaje de la canción a toda Europa. "Llevar este mensaje es importante. Todas necesitamos estar en igualdad de condiciones y que se acabe la marginación en cualquier universo", subrayó el dúo poco después de ganar el Benidorm Fest.

