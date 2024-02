La representante de Malta en Eurovisión enciende el debate al 'copiar' el baile de 'SloMo'

El pasado 3 febrero Malta celebraba la gran final del Malta Eurovision Song Contest 2024, certamen en el que se elegía al artista que abanderará el país en el festival europeo. Doce canciones se enfrentaron a la decisión y finalmente fue Loop, intepretada por Sarah Bonnici la vencedora. Cuando el país ha hecho publica su propuesta el estupor ha inundado el universo eurofan. La puesta en escena de Bonnici, de 25 años, es muy similar a la que llevó Chanel en 2022, lo que resulta escandaloso para muchos seguidores. Los pasos de baile de la maltesa son muy parecidos a los de la española, que quedó en un más que exitoso tercer lugar. Los comentarios en redes se han multiplicado en cuestión de días.

Una puesta en escena con bailarines que la acompañan con movimientos iguales, un dance break de baile con espagart, igual que la cubana, incluso el traje que escogió Sarah recuerda mucho al que lució Chanel en el escenario de Turquía. Se nota incluso un parecido físico, con la larga melena morena. No han tardado así en surgir vídeos que comparan ambas actuaciones y el debate sobre si es o no ético llevar un número tan "inspirado" en el chanelazo está servido. Como se puede comprobar no han tardado mucho en surgir las primeras polémicas en el certamen europeo, que está siempre marcado por grandes controversias.

El sueño de Sarah desde niña

Malta, que tendrá que buscar su hueco en el certamen en la primera semifinal del 9 de mayo, ha escogido así a Sarah Bonnici, hija de dos directores ejecutivos y que tiene estudios en contabilidad. Siempre ha querido ir a Eurovisión, desde que era una niña, por lo que con 11 años se presentó a la selección para Eurojunior. No lo consiguió, aunque nunca tiró la toalla. Ganó la cuarta edición del Festival de la Canción L-Għanja Tal-Maltin con 13 años, donde también obtuvo el premio a mejor voz. Estas credenciales le sirvieron para presentarse de nuevo a la preslección de Eurojunior, pero de nuevo se quedó fuera.

Su talento para cantar se unía a su arte para el baile, por lo que fue bailarina en la candidatura de su país en Eurojunior en 2010 con Nicole Azzopardi. A lo largo de los años siguió participando en diversos shows musicales y, en 2022, se presentó a la preselección de Eurovisión con Heaven. No logró quedar en primer lugar, lo que sí ha conseguido este año. Toma así el relevo del grupo The Busker, que no consiguieron pasar de la primera semifinal en Liverpool 2023 con Dance (Our Own Party).

No será la suya la única actuación que centrará las miradas en Malmö. Lo hará también la representación española, el grupo Nebulossa, cuyo tema, titulado Zorra, no ha dejado de provocar opiniones encontradas desde que fue seleccionado en el Benidorm Fest. La cuestión que se plantea es si Europa comprenderá la letra y el sentido con el que se compuso la canción.