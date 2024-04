El último cambio en Eurovisión que ha enfadado a los fans

Los seguidores de Eurovisión no están muy contentos con las últimas decisiones que ha tomado la organización. Los diversos cambios que está introduciendo en esta edición no son del total agrado de los eurofans, que se preguntan cuándo van a parar las novedades. La última se refiere al orden de las actuaciones de los participantes que no será, como en años anteriores, elegido al azar. Al menos no en su totalidad. Tal y como se ha comunicado seis países cantarán en la primera mitad de la noche, otros seis en la segunda parte y los 13 restantes participarán en un orden que será determinado por los productores del espectáculo, siguiendo su criterio personal.

Christer Björkman justificó la decisión por una cuestión de mejorar el show. "Para crear el mejor programa de televisión posible y dar a todos los artistas la oportunidad de brillar". El sueco añade que "cuando se sorteaban las dos mitades es posible que nos encontráramos con baladas o favoritos seguidos" lo que quieren evitar ahora equilibrando más la gala. "Con mayor flexibilidad podemos crear un flujo mejor de diferentes estilos y una gala mucho más emocionante" explicó. Además el orden definitivo se conocerá el viernes 10 de mayo, solo horas antes de la gran final.

La curiosidad es que la última vez que se alteró el orden de actuación fue también en Suecia hace 11 años, lo que hace pensar que el país es más atrevido a la hora de introducir novedades en un certamen con tanta historia. No es la única sin embargo que tendrá este año el show que ya comunicó las modificaciones de las semifinales. Para que los participantes partan en igualdad de condiciones, los representantes del Big Five y el anfitrión también actuarán en las dos semifinales.

Más opciones para votar

Alemania, Italia, España, Francia y Reino Unido y el país anfitrión (en este caso Suecia) hasta ahora cantaban solo en la final, a la que pasan directamente, pero ahora el público tendrá oportunidad de verles dos veces. Cantarán a modo de exhibición en las galas del martes 7 de mayo y jueves 9, previas a la final del 11 de mayo. "Este cambio brinda a los países del Big Five y al país anfitrión un campo de juego más justo para la gran final, ya que ahora tienen la oportunidad de actuar de verdad en el escenario en las semifinales", explicaba Ebba Adielsson, productora ejecutiva de Eurovisión 2024.

Una igualdad de condiciones que se aplicará además al sistema de votación. Si antes en la gran final había que esperar a que actuaran todos los países para que se abrieran las líneas de televoto (lo que podría perjudicar a los primeros en salir al escenario), ahora los espectadores podrán votar desde el principio. No es la primera vez que se aplica este sistema pues ya se hizo en las ediciones de 2010 y 2011, aunque ahora lo que se pretende es igualar a los concursantes e implicar más al público. "Queremos brindar la oportunidad de involucrar a los espectadores desde el principio. Si ves algo que te gusta, deberías poder votar de inmediato y, por supuesto, también se podrá esperar hasta el resumen al final, como en años anteriores" explicó Adielsson.