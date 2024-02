Así es Megara, el otro grupo español que cantará en Eurovisión

El festival de Eurovisión vuelve a ser escenario de una casualidad que tiene España como protagonista. Y es que en el certamen que se celebra el próximo 11 de mayo en Malmö tendrá dos representantes de nuestro país entre sus candidatos. A la candidatura española de Nebulossa se unen los artistas que abanderarán a San Marino, también un grupo español que se llama Megara. El conjunto ha ganado la preselección que organiza el país del norte de Italia, Una voce per San Marino, una cita en la que han competido con más de 120 títulos por lo que ha supuesto todo un reto. La canción se titula 11:11 y tiene la letra en castellano por lo que Eurovisión tendrá sin duda un marcado acento español.

Se da así una peculiar casualidad pues Megara estuvo en el Benidorm Fest en 2023 intentando ocupar la plaza española que finalmente fue para Blanca Paloma (ellos quedaron en cuarta posición). Justo ese mismo año se dio la circunstancia de que Nebulossa participó en Una voce per San Marino con Glam, pero no resultó clasificada. Aunque este año Megara también intentó meterse entre los candidatos del Benidorm Fest no lo logró. Un cruce de candidatos que sin duda es de lo más inesperado y que demuestra que el talento de nuestros artistas atraviesa fronteras.

Megara, formada por el vocalista Kenzy, el guitarrista Rober, el bajista Vitti y el batería Ra Tache, llega así al certamen con una propuesta que fusiona el rock y la electrónica y una estética gótica mezclada con toques de rosa. Un estilo muy personal con el que simbolizan el infierno de Dante y que definen como fucksia rock, una mezcla de lo siniestro y el algodón de azúcar que ha cautivado a sus seguidores desde su EP debut en 2015. Muérase quien pueda fue el título bajo el que se agruparon sus primeras canciones. En 2016 llegaba su primer disco Siete y en 2018, el segundo, Aquí todos estamos locos.

La banda madrileña, ha participado en otros festivales como Resurrection Fest y Download Festival. Entusiasmados, han agradecido a través de sus perfiles el apoyo de sus seguidores, asegurando que todavía no se creen lo que están viviendo. Los requisitos para participar en la preselección de San Marino no son tan estrictos como en otros países. De hecho solo se exige que el artista sea mayor de 16 años para optar como candidato. Incluso se establece la posibilidad de que aquellos extranjeros que quieran presentarse puedan hacerlo a través de un casting a distancia. "Solamente para los ciudadanos residentes en países no limítrofes con Italia, el casting podrá realizarse de forma virtual" señalan las bases.

No han sido ellos los únicos españoles que han esgrimido la bandera de otros países en el certamen pues, por ejemplo, Gisela fue en representación de Andorra en 2008 con el tema Casanova. En aquella ocasión Rodolfo Chikilicuatre fue en representación de España. San Marino es uno de los países que se tendrá que jugar su plaza en la final del certamen enfrentándose a una semifinal previa. En este caso estará en la segunda semifinal que se celebrará el 9 de mayo.