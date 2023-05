Escucha las canciones de la primera semifinal de Eurovisión 2023

¡Ya es oficial, arranca Eurovisión 2023! La primera semifinal del certamen podrá seguirse hoy martes en La 2 de televisión española a partir de las 21.00 horas. Un total de 15 países participarán en esta primera criba de la que solo diez pasarán a la gran final. Además de los artistas que se enfrentan al veredicto del público (recordamos que los fans de cada país no pueden votar a su candidato), se podrán escuchar las propuestas de tres de las naciones que componen el grupo del llamado Big 5: Alemania, Italia y Francia.

Te recordamos a los participantes en esta primera semifinal.

Noruega presenta la canción Queen of kings en la voz de la artista Alessandra Mele

Malta compite con The Busker y la canción Dance (our own party)

Serbia está representada por Luke Black y el tema Samo mi se spava

El grupo Sudden Lights representa a Letonia con el tema Aija

Portugal intentará el pase a la final con Mimicat y la canción Ai Coração

Irlanda está representada por el grupo Wild Youth y el tema We are one

Los originales Let 3 de Croacia llevan el tema Mama ŠČ

Remo Forrer representa a Suiza con la canción Watergun

Noa Kirel, de Israel, canta Unicorn

Moldavia llega abanderada por Pasha Parfeny y el tema Soarale şi Luna

Suecia, gran favorita de esta edición, repite con Loreen y la canción Tatoo

Azerbaiyán está representado por TuralTuranX con el tema Tell Me More

Chequia se presenta con Vesna que canta My sister's crown

Los Países Bajos llevan un dúo formado por Mia Nicoali y Dion Cooper con el tema Burning Daylight

Otra de las favoritas, Finlandia, viaja con el grupo Käärijä y el tema Cha Cha Cha