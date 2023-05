Estas son las propuestas más originales de Eurovisión 2023

El festival de Eurovisión encara su semana decisiva. Después de las diversas fiestas y eventos que han dado a conocer las propuestas musicales en media Europa, Liverpool centra ahora las miradas de los eurofans. El escenario del M&S Bank Arena de Liverpool será sede de las dos semifinales (el 9 y el 11 de mayo) y la gran final (el 13) del certamen del que saldrá, además del ganador, la próxima sede del show. Por el momento, los seguidores afinan sus apuestas y coronan a sus favoritos, aunque en la votación final siempre se producen muchas sorpresas. Si todavía no has tenido tiempo de repasar todas las canciones del certamen, te contamos cuáles son las propuestas más originales de este año.

El representante italiano Marco Mengoni ya estuvo en el festival hace diez años, en 2013, y logró un nada despreciable séptimo puesto. En esta ocasión repite en la cita con la canción Due vite, tema con el que quiere mejorar esta posición. No es Italia el único país que ha confiado de nuevo en un artista. También Moldavia llega con Pasha Parfeni, que ya estuvo en el concurso en 2012, donde quedó en 11º posición. Este año interpretará el tema Soarele si luna.

Otra de las repetidoras es Loreen, que se hizo con el preciado micrófono, en 2012 con Euphoria. Este año defiende Tattoo y, a la vista de los datos, no lo tiene nada mal para volver a obtener la medalla de oro. El país de hecho ha ganado hasta en seis ocasiones así que la confianza es máxima. El tema tiene un estilo muy parecido a Euphoria, una mezcla de pop, dance y trance que se convirtió en una de las canciones más destacadas de la música, coreada y bailada en todo el mundo.

Eurovisión no solo es un tema musical sino que también es una cosa de familia. La propuesta de Albania llega de la mano de seis miembros de un mismo núcleo familiar. La cantante Albina Kelmendi subirá al escenario con sus padres, Albana y Bujar, su hermano Albin y sus hermanas Vesa y Sidorela. De hecho la canción Duje que interpretará Albina trata del papel del amor en la familia y la superación de los desafíos que se presentan en la vida. Los representantes de Azerbaiyán son los gemelos Tural y Turan Baghmanov, que acuden con el nombre de TuralTuranX al festival y defenderán el tema Tell Me More.

Las coreografías originales y los estilismos vistosos son también un clásico durante el espectáculo y en este sentido son muchos los países que se esfuerzan en sorprender. Este año entre los artistas más insólitos están los croatas Let 3, conocidos por sus actuaciones provocativas e impactantes (tanto que alguna vez han actuado con pocas prendas de ropa). Ya la vestimenta que llevaron en la alfombra turquesa (con lo que parecían trajes de bailarina) fue una de las más comentadas, igual que la pirueta de Diljá, abanderada de Islandia, que estudia fisioterapia y practica crossfit. ¿Incluirá alguna en su actuación?

Los alemanes del grupo de rock metal gótico Lord of the Lost seguro que también dejan a los eurofans con la boca abierta pues el estilo de su tema lo merece. Blood & Glitter es una canción llena de fuerza que podría conquistar a los seguidores, casi tanto como lo harán apenas unos días después desde ¡la gira de Iron Maiden!

Todo tiene su mensaje en el festival de la canción de Eurovisión sobre todo los temas. Representan no solo la personalidad de los artistas sino que hacen reivindicaciones conectadas con los temas más actuales. Es el caso de Teya y Salena, abanderadas de Austria, que hacen una sátira con el título ¿Quién diablos es Edgar? Basándose en sus experiencias como compositoras en la industria musical, que no siempre reconoce el duro trabajo de las mujeres y su experiencia, han compuesto una letra irónica para el show. Y tú, ¿tienes ya a tu favorito?