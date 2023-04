Este es el 'top ten' de los favoritos para Eurovisión

Quedan poco más de dos semanas para que se celebre la final de Eurovisión, será el 13 de mayo, y Liverpool se prepara para la explosión de visitantes que implica el certamen. Blanca Paloma está a punto de hacer las maletas para viajar a su escenario soñado, un lugar en el que presentará Eaea, una nana flamenca con un estilo muy personal con la que espera subir al podium del certamen. Mientras, los eurofans escuchan las candidaturas de los distintos participantes para escoger su favorito, aunque primero habrá que comprobar quiénes pasan las dos semifinales previas (el 9 y 11 de mayo). Las apuestas ya echan humo y se van perfilando los temas preferidos, aunque suele ocurrir que en el último momento las votaciones dan la sorpresa. Repasamos quiénes están en el top 10 de las encuestas aunque, por supuesto, las cosas pueden cambiar, y mucho, hasta entonces.

La contundente respuesta de Chanel a su ausencia en la final de Eurovisión

La gran favorita es Suecia. Loreen, que ya se hizo con el preciado micrófono, en 2012 con Euphoria repite como representante con el tema Tattoo y, a la vista de los datos, no lo tiene nada mal para volver a obtener la medalla de oro. El país de hecho ha ganado hasta en seis ocasiones así que la confianza es máxima. El tema tiene un estilo muy parecido a Euphoria, una mezcla de pop, dance y trance que se convirtió en una de las canciones más destacadas de la música, coreada en todo el mundo. La misma fórmula con una espectacular puesta en escena son los ingredientes con los que la artista quiere repetir en el M&S Bank Arena de Liverpool (Reino Unido).

En la segunda posición está Finlandia, que ya ganó en 2006 con la banda de heavy metal Lordi y su Hard Rock Hallelujah. Este año el rapero, cantante y compositor Käärijä ha conquistado a los eurofans con su himno melódico Cha cha cha.

El año pasado Ucrania fue la favorita y las predicciones se cumplieron. El país ganó con la Kalush Orchesta aunque la situación de guerra con Rusia ha impedido que este año Eurovisión pise su territorio. Este año los sucesores son Tvorchi con el tema Heart of steel, que de momento ocupa el bronce el podium de la final.

Francia ocupa la cuarta plaza con La Zarra, nombre artístico de la artista de origen marroquí Fátima Zahra que siempre ha admirado a cantantes como Mylèle Farmer y Céline Dion. La intérprete vivió en Canadá buena parte de su juventud y siempre soñó con emular a las divas francesas de la música. El tema con el que viaja a Liverpool es Évidemment.

En quinta posición en las apuestas está la artista y compositora de 20 años Alessandra Mel con el tema Queen of kings, que acude en representación de Noruega. En la letra habla de cómo superar las adversidades y tomar el control de su propio destino.

Blanca Paloma, la apuesta española, baja hasta la sexta posición tras varias semanas en el top cinco. La intérprete verá cumplido su sueño de viajar al certamen con Eaea, un tema flamenco con toques de bulería que tiene un significado muy personal pues está dedicado a su abuela.

La exitosa artista Noa Kirel representa a Israel en el certamen de Eurovisión. La ganadora de los MTV Europe Music Awards 2017 a mejor artista en su país cantará Unicorn, un tema escrito junto a artistas como Toy (ganadora de Eurovisión 2018) y Golden Boy.

Austria, en octavo lugar, está representada por Teya & Salena, que formaron un dúo hace dos años tras conocerse en el casting Starmania 21. La canción que llevan al certamen es Who The Hell is Edgar?, cuyo estilo ha sido definido como pop enérgico.

Novena posición para el anfitrión, el Reino Unido, que confía su victoria a Mae Muller, de 25 años. La cantante y compositora compite con el tema I Wrote a Song, coescrito con Lewis Thomson y Karen Poole.

Y el décimo lugar en las encuestas es para Italia, que ganó en 2021, con Zitti e buoni, de la banda de rock Maneskin. En este 2023 el artista elegido es Marco Mengoni que interpretará Due vite y que repite en el certamen al que ya acudió en 2013 con L'essenziale.