¡Eurodrama! Pierden una de las maletas de Blanca Paloma en la cuenta atrás para Eurovisión La representante de España en el festival no quiere que 'cunda el pánico' porque siempre hay un 'plan B, C y D'

Recién llegada a Liverpool para los primeros ensayos de Eurovisión Blanca Paloma ha contado que tenemos el primer eurodrama de la edición. A solo 10 días de la gran noche en la que deslumbrará a todos con su Eaea, la representante de España este 2023 ha tenido que enfrentarse a un inesperado contratiempo. Nada más aterrizar en la ciudad de la mano de la única aerolínea que ofrece este viaje sin escalas el equipo ha recibido la mala noticia: parte de su equipaje se ha extraviado. "¡Jolín! ¡Que no cunda el pánico! Llegará mañana... Siempre tiene que haber plan B, C y D. Nada grave, pero, de momento, estas mujeres que me acompañan en el escenario se quedan sin sus zapatos", ha dicho la artista en Televisión Española, desde donde ha querido tranquilizar a todos los fans sobre la maleta perdida.

Nuestra representante en la 67ª edición del concurso ha recalcado lo importante que son sus acompañantes sobre el escenario, a pesar de que no hayan estado presentes durante las preparties en las que ha presentado la canción. "Todas ellas me ayudan a invocar ese trance y esa catarsis que vamos a crear", ha dicho la artista. De hecho, Blanca Paloma y sus tres bailarinas, Angélica Moyano, Paloma Scharfhausen y Paula Valbuena; y sus dos palmeras, Desiré Paredes y Saray Frutos, han estado hasta el pasado fin de semana ensayando en Prado del Rey (Madrid) para ultimar los detalles de la escenografía, los cambios de plano y los movimientos de las cámaras.

Aunque parece que todo se solucionará y los zapatos de las bailarinas y las palmeras de Blanca Paloma podrán ensayar y actuar con sus zapatos, no es la primera vez que a España le ocurre algo algo parecido. En 1990 las Azúcar Moreno tuvieron que echar mano de lo que tenían para no salir al escenario sin ropa. Cuando las hermanas Salazar llegaron a Zagreb tuvieron que enfrentarse a un difícil momento, ya que les faltaba la maleta con los vestidos que tenían preparados para su actuación. Por suerte, en el último momento habían decidido llevarse unos trajes que habían metido "en la maleta arrugados, de cualquier manera" y que habían comprado en la madrileña plaza de Cascorro. "Estábamos tomando una cervecita, nos gustó el vestido y nos lo llevamos para estar por allí, eran de lo más barato", dijeron en TVE.

Lo que sí se encuentra en Liverpool junto a Blanca Paloma son los vestidos que lucirá en la actución y durante sus posados previos en la alfombra turquesa del festival. Tal y como ha adelantado ¡HOLA!, la cantante llevará "una reinterpretación 2.0" que "no solo está realizada en tela", en la que "no hay plumas" y la que "confluyen más de una disciplina artística". También vestirá un traje de cuatro piezas hecho por tres diseñadores: Raúl Amor, encargado de los estilismos de nuestras representantes desde hace años y con una larga trayectoria en cine, televisión y teatro, Lucía Cano, colaboradora habitual en los estilismos de TVE, y AnmarGo, que fue la creadora del vesturario de Ruth Lorenzo en 2014.