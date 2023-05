Analizamos los puntos fuertes de Blanca Paloma para subir al podium, en la cuenta atrás de Eurovisión

Las encuestas sitúan a Blanca Paloma en el top cinco de ganadores de Eurovisión 2023, unos vaticinios que, como la propia artista confesaba en HOLA4 You hace solo unos días, la asustan un poco. Sin un ápice de temor se ha presentado en el escenario en cada uno de los ensayos, tras los que la prensa acreditada en Liverpool que sigue el día a día de los artistas en Liverpool se ha rendido a su talento. Y es que Blanca Paloma, que está deseando asaltar el panorama discográfico con su primer disco (retomará el plan después del certamen), ha conquistado a todo el que se ha cruzado en su camino. El tema que defiende sin duda tiene fuerza y carisma y ella se convierte en una guerrera dispuesta a alzar por fin el micrófono de cristal en nombre de España.

De su relación de ‘ensueños’ con Rosalía a sus planes tras Eurovisión: hablamos con Blanca Paloma a escasas semanas del Festival

Blanca Paloma confía en que el 'efecto Rosalía' la ayudará en Eurovisión

Entre los puntos fuertes de nuestra abanderada destaca el carácter con el que entona las notas de EaEa. A pesar de que es natural de Alicante, la sangre andaluza corre por sus venas y con ella los sonidos flamencos que suenan en su memoria desde la infancia. Es inevitable rendirse a la pasión que inunda la melodía y la letra de una nana en la que recuerdos y emociones convergen. Blanca Paloma consigue transformar en música esas tardes con sus abuelos al son de las palmas en las que empezaba a sentir el gusanillo de la música. La artista fusiona con maestría el flamenco y la bulería, más propio de un tablao, con la música que se espera en un escenario multitudinario como el de Eurovisión, jugando con el espacio y la iluminación para sentirse como en casa.

Su propuesta es una de las más especiales de un certamen en el que de nuevo se mezcla el pop, con el rock y la música electrónica. Aunque algunos países incluyen ritmos relacionados con su folclore en sus temas, ninguno tiene un aroma como el EaEa de la ilicitana. Esa puede ser su principal baza a favor pues en otras ediciones las propuestas con un marcado sonido anclado en la cultura de los países han tenido también una buena acogida. En el certamen son muchos los factores que pueden influir en el voto final, desde la originalidad de la canción hasta una potente puesta en escena. Otra de las ventajas de Blanca Paloma, pues precisamente es su campo de experiencia.

Siente devoción por su 'yaya' Carmen y tiene una hermana soprano: así es Blanca Paloma, la mujer del momento

El 'ensueño' con Rosalía y la inspiración de Carlos Saura

El sonido que ha creado la cantante recuerda, en cierto modo, a esa fusión flamenca que Rosalía ha llevado por todo el mundo y de hecho la conexión entre ambas es algo de lo que ha hablado ya la alicantina. “Yo ya he colaborado con Rosalía. Ella me invitó a hacer los coros de su disco. Después de aquella experiencia, que para mí fue muy importante, se me sigue apareciendo en sueños” contó en HOLA4You. Fue en 2017 cuando ambas coincidieron en la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC), donde Rosalía interpretó en directo su primer disco, Los Ángeles, el más flamenco de los tres que ha lanzado al mercado. “Es una de las mujeres que cuando ves de cerca trabajar, te inspira. A mí me ha enseñado que una, siendo joven, siendo mujer puede ser líder de su proyecto y sacarlo adelante” ha dicho Blanca Paloma sobre la catalana. Tal vez esta inspiración, la “ensoñación” que las sigue uniendo, sea un talismán en Eurovisión.

La escenografía que tiene planteada la artista es sin duda otro de los ingredientes que la pueden convertir en ganadora. En el escenario de este año, Blanca Paloma estará arropada por la estética del recordado cineasta Carlos Saura. José Pablo Polo, coautor del tema y director creativo de la candidatura española, explica que las alusiones a Saura "comienzan desde el primer momento del directo", cuando aparece un primer plano desenfocado de la cantante en un juego de sombras. Continúa con los destellos y con los visuales del fondo del escenario, a los que se unen los planos de cámara y los juegos de iluminación. Luces y sombras que la envuelven, para crear ese ambiente propicio al sueño que avanza una nana, que desgarra sus raíces andaluzas, y un foco estratégicamente situado que, aunque no puede ser cenital como se planteó en un principio, será igual de efectivo.

El hecho de que la propia Blanca Paloma comenzara su carrera como escenógrafa le da un plus a la propuesta que estará cuidada al milímetro. “Me parece ejemplar y ha dejado una huella histórica” ha dicho en alguna ocasión sobre Saura, cuyos trabajos Sevillanas, Flamenco, Iberia, Bodas de sangre, Carmen y El amor brujo son las obras del director de cine que forman parte de la inspiración de esta puesta en escena. Queda por ver si incluirá, como ha avanzado ya la intérprete, alguna sorpresa durante el show.

El abrazo invisible de su abuela

En el esperadísimo montaje, Blanca Paloma vestirá de color granate, un color que asocia con las “entrañas, algo que viene de dentro”, combinado con el blanco, tono que para ella tiene un gran significado y que luce desde que ganó el Benidorm Fest. Tampoco deja nada al azar en este look, sencillo tal vez a simple vista pero que acompaña a la perfección no solo sus movimientos sino el alma de la canción. El manto de flecos simboliza la mantilla de su abuela, un abrazo de su abuela Carmen, que no está con ella, pero la guía en el camino de la vida. "Los flecos son ese círculo que me abraza, esa zona de confort de mi personaje, el personaje del arquero” ha dicho. Es ese personaje de guerrera que apunta a lo más alto con el que ha creado una identidad que los seguidores ya adoran. No hay nada como sentirse parte de un grupo. “Al final todos os enamorasteis de este gesto. Y es que no va a estar, va a ser. Me he convertido en esa arquera, ese personaje que he atravesado desde ese círculo de flecos, que es como el mantón de mi abuela, o ese útero al que entro para ver de dónde vengo y saber a dónde voy. Es como un viaje de empoderamiento", ha explicado.

Un viaje que por el momento la lleva al escenario de Liverpool con muchas opciones, con una propuesta sólida y que sin duda puede hacerse un hueco en los primeros puestos. Aunque el directo en la noche de la final puede influir, la buena acogida con la que ya parte la alicantina es su mejor carta de presentación. Los “pichones”, así se han bautizado sus seguidores, esperan ansiosos batir las alas esta noche. La noche en la que Blanca Paloma puede alzar el vuelo hasta el podium.