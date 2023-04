Marta Riesco sale en defensa de Antonio David Flores y se manifiesta en contra de Rocío Carrasco

La ruptura entre Marta Riesco y Antonio David ha pillado por sorpresa a muchos de sus seguidores. Desde que la periodista anunciase su separación el jueves de esta semana, culpando directamente a Rocío Flores de lo sucedido, ninguno había salido a escena a hablar sobre este asunto. Sin embargo, tres días después, y tras haberse marchado del domicilio de su ex en Málaga, Marta ha reaparecido para aclarar algún detalle de lo que ha ocurrido estos días.

Marta Riesco estalla tras su ruptura con Antonio David y denuncia la suplantación de identidad de su madre

En un mensaje publicado en las historias de su perfil público, Marta ha señalado que le "están llegando una serie de cosas que son totalmente falsas. Mi postura sigue siendo totalmente contraria a Rocío Carrasco", decía, lanzando así un dardo a la hija de Rocío Jurado. Además, ha enfatizado que ha sido muy feliz al lado de Antonio David durante el tiempo que estuvieron juntos y ha negado que su expareja sea un "maltratador". En este sentido, ha resaltado que no va a permitir "ningún tipo de juego" con este tema y que está dispuesta a llegar más lejos si hace falta. "Persona que especule o dé a entender cualquier barbaridad relacionada con ese tema y en contra de él, tendrá que vérselas conmigo delante de un juez", advertía. La periodista ha finalizado su escrito con una declaración de amor hacia él: "Sigo queriendo a Antonio David con toda mi alma".

Rocío Flores reacciona así a la alusión de Marta Riesco tras la ruptura con su padre

Por el momento se desconocen los motivos concretos que han llevado a la pareja a romper. Y parece que de momento va a seguir siendo así, ya que en otra de sus publicaciones Marta Riesco ha asegurado que no va a hablar nada "sobre este tema que ya sabéis". "Lo siento por aquellos que tenéis ganas de salseo, de cotillear. Voy a seguir adelante con mis cosas, con mis redes, con mi búsqueda de trabajo, con mis proyectos y para adelante, que la vida sigue y siempre hay que seguir", explicaba en un vídeo, agradeciendo a todos las muestras de cariño que estaba recibiendo estos días y la preocupación de sus seguidores por su estado anímico. Ahora la periodista está centrada en rehacer su vida y en encontrar trabajo. De ahí que haya mostrado en sus redes que está trabajando en su nuevo currículum.

La polémica relación de Antonio David Flores y Marta Riesco desde que comenzó hasta la ruptura

La ruptura de Marta y Antonio David

"Quiero comunicaros a todos que mi relación con Antonio David ha terminado esta noche", con esta declaración Marta Riesco anunciaba el jueves 20 de abril su separación con el exguardia civil, tras poco más de un año de romance. Además, su mensaje contenía un dardo para la hija mayor del que fuera colaborador de televisión, Rocío Flores: "Rocío Flores espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías", apuntaba. Tras su publicación, Marta Riesco mostraba otra imagen en la que se veían unas maletas, dispuesta a salir de la casa de su expareja de Málaga y volverse así a Madrid.

Marta Riesco y Rocío Flores: cronología de su historia de amistad hasta el último desencuentro

"Necesito tiempo para asimilar lo que he vivido en las últimas horas. Estaré bien por mi familia y por la gente, que sé que me queréis. Jamás pensé que me hicieran algo así en el peor momento de mi vida", señalaba. La ruptura se produce en un momento difícil para Marta, ya que hace un mes la propia periodista anunciaba que le habían comunicado su "despido disciplinario" de la productora de Ana Rosa.