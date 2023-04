Marta Riesco anuncia su ruptura con Antonio David Flores y lanza un mensaje a Rocío Flores

Marta Riesco ha dejado a sus fans sin palabras al anunciar que ha roto con Antonio David Flores. La que fuera reportera de El programa de Ana Rosa, de 35 años, ha utilizado su cuenta oficial para compartir un mensaje de lo más significativo ya que, además de confirmar su ruptura, ha mandado un contundente mensaje a la hija de Antonio David, de 47 años.. "Quiero comunicaros a todos que mi relación con @antoniodavidflores ha terminado esta noche. @rotrece espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías", ha escrito junto a una imagen en la que se ve la playa al fondo.

Marta ha publicado otro post en el que dice: "Necesito tiempo para asimilar lo que he vivido en las últimas horas. Estaré bien por mi familia y por la gente que sé que me queréis". "Jamás pensé que me hicieran algo así en el peor momento de mi vida", ha escrito junto a un corazón de color rojo.

La imagen que acompaña a este mensaje también dice mucho, ya que se pueden ver varias bolsas y maletas con algunas de sus pertenencias. Parece que en las últimas horas ha sucedido algo que ha desencadenado el fin de la relación de Antonio David y Marta, aunque la reportera no ha querido dar más detalles al respecto.

La noticia de su ruptura ha dejado muy sorprendidos a sus fans, ya que hasta hace no mucho les veíamos gritar su amor a los cuatro vientos a través de las fotos y mensajes que compartían en el mundo virtual. "Cuando amas conviertes todo en caramelo. ¡¡¡Feliz cumpleaños!!! Te quiero para siempre", escribió el ex Guardia Civil en su cuenta personal el pasado 5 de abril, coincidiendo con el cumpleaños de Marta. Además, siempre utilizaban la palabra "indestructible" cuando publicaban fotos juntos.

El que fuera marido de Rocío Carrasco también le mostró su apoyo incondicional cuando el pasado mes de marzo fue despedida de Unicorn Content, la productora donde estaba trabajando para Mediaset. "Nunca aceptaron que les dijeras 'no' a todas sus maquiavélicas ofertas, nunca entendieron que quisieras separar tu profesión de tu vida privada, a partir de ahí te rindieron cuentas, pidieron tu despido públicamente, te humillaron, te acosaron, te desprotegieron, olvidando que trabajabas para ellos. Mejor no estar donde te hacen daño, donde no te quieren, donde no te valoran. 'Se cierra una ventana, pero se abre una puerta'. Eres una gran mujer y una excelente periodista con un gran futuro profesional", le dijo.

Marta también ha compartido post muy románticos para mostrar lo feliz que era al lado de Antonio David Flores. "Y aquí seguimos contra el mundo, más indestructibles que nunca. La felicidad, le pese a quien le pese, es esto. Que a nosotros hace tiempo que nadie nos nubla este cielo, y más ahora que está tan azul...", dijo el 12 de enero. "Gracias por haber estado a mi lado y por animarme y darme alegria en mis momentos más bajos", confesó la reportera hace unas semanas.

Con esta inesperada noticia, termina la historia de Marta Riesco y Antonio David Flores. Los primeros rumores que relacionaron a la que fuera colaboradora del programa Fiesta y el ex Guardia Civil comenzaron a finales de 2021, sin embargo, no fue hasta enero de 2022 cuando Antonio David declaró su amor por la mujer que le había robado el corazón tras su ruptura con Olga Moreno.

Desde entonces, se convirtieron en el centro de todos los objetivos y no dejaban de acaparar titulares. Su relación también tuvo algunos altibajos pero siempre se terminaban reconciliándose. De hecho, Marta tenía claro que, a pesar de todo, su amor no podía ser destruído: "Inalterable. Irrompible. Permanente. Fijo".