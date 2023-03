Marta Riesco reacciona a su despido y adelanta que tomará medidas legales

Marta Riesco, reportera de El programa de Ana Rosa y Fiesta, ha sido despedida de Unicorn Content, la productora donde estaba trabajando para Mediaset. La periodista ha confirmado en sus perfiles sociales que ha recibido la comunicación "disciplinaria" de la empresa, donde ha estado desde 2017, y ha querido hacer varias valoraciones sobre la decisión de la compañía. "No estoy conforme con los motivos que han alegado para prescindir de mis servicios, por lo que os anuncio que el despido va a ser impugnado ante el Juzgado de lo Social. Por consejo de mis abogados os anuncio que en el futuro no voy a hacer declaraciones sobre el desarrollo del procedimiento judicial de impugnación de despido que va a tener lugar en los próximos meses. Pido a mis compañeros en los medios respeto sobre esta decisión personal", ha comenzado anunciado la periodista.

Marta además ha querido agradecer a sus compañeros de trabajo de la productora y de Mediaset los "buenos ratos" que han pasado juntos en los últimos años y la reportera ha asegurado que muchos de ellos le han expresado "su solidaridad" con la decisión "totalmente inesperada y especialmente perjudicial en estos momentos" por las razones que Riesco dice "ya podéis suponer". "Ahora me toca reponerme lo mejor posible de esta situación injusta y cuidar de mi salud y de mi familia. Hoy más que nunca, indestructible", ha escrito la periodista junto a una fotografía de la palabra 'indestructible".

El despido de la periodista llega después de que el pasado febrero tuviera un fuerte enfrentamiento con Cristina Porta. La colaboradora de Sálvame acudió como enviada especial un evento en el que estuvieron Ortega Cano y Gloria Camila y en el que la novia de Antonio David Flores, que fue como reportera de Fiesta, hizo todo lo posible para boicotear el directo de su compañera, algo que provocó el enfado de Riesco y que fue eliminado de la plataforma de Mediaset. Tras lo ocurrido, Marta dio su versión en sus perfiles sociales, donde afirmó entre lágrimas que el equipo del programa de Jorge Javier estuvo provocándola durante el evento y que por eso ella había reaccionado mal.

Después de este enfrentamiento con la que fuera concursante de GH VIP, Marta, que habló con sus seguidores mientras sufría un ataque de ansiedad, confesó que tenía "terror a Sálvame" y que la culpa del enfrentamiento había sido de Cristina Porta, quien la "increpó" para sacarle de quicio". "Hoy cuando he vuelto a mi programa me han dicho que no puedo volver a hacer directos porque no me está permitido meterme con esas personas de la cadena, que me han hecho tanto daño. O sea, ellos sí pueden meterse conmigo, pero lo que no puedo hacer es meterme en directo con ellos. Todas las cosas que dije son ciertas. Ellos no quieren que deje mal a esas personas", dijo en sus perfiles sociales.