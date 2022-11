La periodista entrevista a la 'influencer' Rocío Flores y Marta Riesco, cara a cara para zanjar polémicas y gastarse una broma: '¡Que me caso!' La reportera anunciaba entre risas su boda con Antonio David, lo que dejaba perpleja y paralizada por momentos a la hija del ex Guardia Civil

Rocío Flores y Marta Riesco han protagonizado este sábado por la tarde en Barcelona un encuentro cara a cara cargado de alicientes, donde sobre todo quedaba claro que la relación entre ellas vuelve a ser cordial una vez han dejado atrás sus diferencias. "La gente cree que nos vamos a tirar cuchillos", comenzaba diciendo la reportera nada más entrar en directo. Por su parte, la hija de Antonio David reaparecía ante las cámaras tras muchos meses sin hacerlo, en lo que era la primera entrevista que la novia de su padre le hacía en televisión.

"Rocío, ¿tú me quieres?", le preguntaba al empezar la reportera de Mediaset a la influencer. "Te tengo cariño, sí. Todo es un proceso y siempre lo he dicho. El tiempo pasa y vamos asimilando las cosas", respondía la aludida con una sonrisa en la cara. "La verdad es que nos llevamos bien y me alegra que digas eso porque es un primer paso", aseveraba entonces la periodista durante la conexión con el programa Fiesta.

"Para mí lo importante es que mi familia esté feliz, y si en este caso mi padre lo es contigo y Olga (Moreno) con Agustín (Etienne), pues todos felices", subrayaba la hija de Rocío Carrasco en referencia a los nuevos amores de su progenitor y de la que fue esposa de este. Por otro lado, la joven de 26 años se ha estrenado como presentadora en la gala de los Premios Golden Nail que se celebran en la Ciudad Condal y no ocultaba su estado de inquietud por esta nueva faceta.

"Estoy supernerviosa y hacía tiempo que no me ponía así", confesaba Rocío Flores. "No le he pedido consejo a nadie y esta vez me he dejado llevar. Estaba tranquila hasta estas últimas horas y a ver qué es lo que sale. Yo espero estar a la altura", añadía al hablar de cómo encara esta aventura profesional.

A continuación, Marta Riesco gastaba una broma a su entrevistada que no era como cualquier otro chiste, pues nada menos que anunciaba su supuesta boda con Antonio David Flores. "Como ves, voy de blanco...", comentaba la reportera sobre el look que lucía en ese instante ante la mirada incrédula de Rocío. "¡Qué me caso!", exclama a continuación la periodista, quien dejaba a Rocío paralizada y perpleja por momentos tras lo que acababa de escuchar.

Seguidamente y sin esperar apenas unos segundos, Marta lo aclaraba entre risas: "¡Qué no!", le decía a la joven para que no se sobresaltara. "Era para quitarle un poquillo de hierro al asunto, porque como la veo tan nerviosa con la gala... digo, voy a decirle algo peor", contaba entonces la reportera para explicar sus palabras de mentira. Bromas aparte, ambas han puesto de manifiesto que las tiranteces entre ellas ya son cosas del pasado, escenificándolo con abrazos e incluso un efusivo beso en la cara por parte de la comunicadora.

"¿A que no soy tan maléfica como tú pensaste el primer día?", le insistía la periodista. "¡Ah! No", contestaba Rocío. "¿Ves? Eso también me lo ha ganado", apostillaba Riesco micrófono en mano. "Te lo he dicho, yo no soy quién para juzgar ni para meterme en la vida de nadie... y, bueno, has sido mi compañera de trabajo y siempre te he tenido cariño", volvía a señalar la hija de Antonio David, a lo que Marta expresaba con rotundidad: "Yo sí la quiero y es una tía increíble", decía a sus compañeros de plató sobre la joven.

