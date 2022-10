Ana Rosa Quintana se pronuncia por primera vez sobre la comentada ausencia de Rocío Flores en su programa

La ausencia de Rocío Flores en el debate de la crónica social del programa de Ana Rosa Quintana era un misterio. Hasta ahora. La anfitriona del programa, que regresó a la pequeña pantalla el pasado 10 de octubre, estaba hablando con Olga Moreno cuando el tema salió a relucir. Mientras se refería a su relación con Rocío Flores, que no está atravesando su mejor momento como dijo, Olga manifestó su deseo de verla pronto de nuevo sentada en el sofá del plató. “Espero verla trabajando aquí contigo, a tu lado”, un comentario al que respondió Ana Rosa diciendo que cree que el tema “está todavía en el aire”. La presentadora explicaba a continuación que no está muy al tanto de lo que ocurre. “Todavía no me han contado mucho, la verdad. Sé que, como todo, hay que llegar a acuerdos y todavía no se ha llegado”.

Rocío Flores celebra su cumpleaños con su padre y Marta Riesco, ¿están curadas las heridas?

Olga Moreno, arropada por Agustín Etienne en su regreso televisivo, cuenta cómo empezó su relación

VER GALERÍA

Hace solo tres semanas, la hija de Rocío Carrasco se pronunciaba acerca de las dudas que habían surgido tras ausentarse de su puesto de colaboradora semanal en el programa matinal de Telecinco y comentaba, molesta, que era falso que hubieran prescindido de ella. En aquel momento la productora del programa Unicorn Content explicaba que todavía no se había llegado a un acuerdo con Rocío Flores para la nueva temporada del matinal (los contratos con los colaboradores se renuevan cada temporada, como apuntó la empresa).

Esta es solo una de las polémicas a las que se ha enfrentado Rocío Flores, de 26 años, en los últimos meses. Su enfado con Olga Moreno, ya confirmado por la empresaria y ganadora de Supervivientes, por la relación que ha iniciado esta con Agustín Etienne, representante de ambas, ha provocado que ella decida romper su relación laboral con él. Esta es una cuestión que Olga no comprende pues apunta que Agustín siempre trató muy bien a Rocío a la que, según dijo, le estaría costando asumir este noviazgo. Confía sin embargo en que el enfado de la hija de su exmarido sea pasajero y pronto puedan hacer las paces. “Nos queremos muchísimo y sé que pronto se va a arreglar. Con amor y cariño, todo se arregla” dijo.

VER GALERÍA

Además se siguen emitiendo entregas de la docuserie En el nombre de Rocío, en el que Rocío Carrasco sigue desgranando los detalles de sus relaciones familiares. La nieta de la intérprete de Como una ola ha dicho que “no ha visto nada”. “Ya lo he vivido en mis propias carnes y fue suficiente. Ni me encuentro preparada, ni creo que lo necesite, ni que me beneficie mentalmente” explicó, aclarando que ha pasado una temporada “trabajando en sí misma, algo que le ha venido muy bien”. A todo ello se une la delicada situación que atraviesa Gloria Ortega, con quien tiene una relación muy cercana y que, a su salida del reality Pesadilla en el paraíso, se enfrenta a la controvertida situación matrimonial de su padre José Ortega Cano y Ana María Aldón.