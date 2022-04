Rocío Flores se pronuncia sobre los rumores de infidelidad de su novio

Rocío Flores ha vuelto hoy a televisión tras su paso por el quirófano. Dolorida aún por la lipoescultura a la que acaba de someterse, la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores ha tenido que participar de pie en El Programa de Ana Rosa, del que ya es una habitual tertuliana. Esquiva con las preguntas que cuestionan su relación de pareja con Manuel Bedmar tras los recientes rumores de infidelidad, no ha mencionado a Laura Gutiérrez, la joven que asegura haber estado seis meses con su novio pero sí ha defendido su relación con un rotundo: "Todo está en orden".

Rocío ha contado son los detalles de la intervención a la que se sometió hace unos días junto a Olga Moreno: “Tengo el cuerpo fajado y llevo una tabla que me impide sentarme, tengo que estar tumbada o de pie”, confesaba al llegar al plató. Negando ser adicta a los retoques estéticos, Rocío ha querido aprovechar la curiosa anécdota para defender su libertad para pasar por el quirófano tantas veces como quiera y cambiar las cosas de su cuerpo que no le gustan: “Simplemente me he arreglado el pecho y he decidido quitarme lo que no me gustaba y no tengo nada mas que hacerme, me encuentro súper bien conmigo misma. Ya estoy bien, ya c’est fini” y ha explicado los motivos que le han llevado a decidir pasar por el quirófano de nuevo: “Quería quitarme la grasa que me quedaba. Entré en quirófano pesando 57 kilos, ahora todavía no sé cuánto peso porque el primer mes tiene que bajar la inflamación, el peso real que tendré todavía no lo sé”

La nieta de Rocío Jurado vive un complicado momento personal, tras las polémicas declaraciones de Laura Gutiérrez, la joven malagueña que asegura haber estado con su novio y tener pruebas de ello, su relación con Manuel Bedmar se ha visto cuestionada y Rocío se ha visto obligada a responder sobre la supuesta infidelidad de su pareja. Tres días después de publicarse la entrevista exclusiva en la que la malagueña revelaba la supuesta infidelidad de seis meses de Manuel, Rocío Flores no ha dudado en defender públicamente su relación, apuntando que ambos siguen juntos a pesar de los rumores de crisis: “Mi vida sigue igual, estoy bien, todo está en orden”. Era lo único que decía, mientras aclaraba que por ahora no va a hablar más “Tengo una relación con una persona que no es pública y no quiere saber nada. No voy a hablar”. Sobre Laura, la hija de Rocío Carrasco lo tiene muy claro: “Que diga lo que quiera”

La vuelta de la colaboradora coincide con la celebración del cumpleaños de Marta Riesco, una esperada fiesta que tendrá lugar este mismo viernes 8 de abril por la noche y en la que se espera que Antonio David Flores y la reportera posen por primera vez juntos públicamente. Rocío no ha aclarado si lo hará con ellos pero ha asegurado que felicitó a la nueva novia de su padre por su cumpleaños con un mensaje correcto de amistad. Aclarando que sigue sin ponerle a su padre “ni un pero” y que las únicas víctimas de la separación de su padre y Olga Moreno son sus hermanos pequeños: “Lola y David”

