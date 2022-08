Marta Riesco cuenta cómo ha sido el verano con Antonio David Flores: el mejor de su vida ¡y pensando en boda!

Loading the player...

"Una persona increíble", "extremadamente cariñoso", "optimista" y "divertido". Con estas palabras define Marta Riesco a su pareja, Antonio David Flores, para quien solo tiene piropos. La reportera no oculta sus ganas de casarse y tener hijos con él: "Obviamente ocurrirá", ha declarado. Junto al ex de Rocío Carrasco, Marta ha pasado un verano "idílico", el mejor de su vida, como ella misma ha asegurado al hablar sobre sus vacaciones. De hecho, lo ha demostrado publicando un vídeo en el que se puede ver cómo han sido estos días de descanso de ensueño que tanto necesitaban después del chaparrón mediático. Pero esa no es la única causa por la que ha sido su mejor verano: la buena relación que mantiene actualmente con Rocío Flores, hija de Antonio David, es otro buen motivo, tal y como ha señalado. Dale al play y no te lo pierdas.

