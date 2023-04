La polémica relación de Antonio David Flores y Marta Riesco desde que comenzó hasta la ruptura

Loading the player...

Marta Riesco y Antonio David Flores han puesto fin a su relación. La exreportera de El programa de AR y Fiesta lo anunciaba este jueves con un contundente mensaje en su perfil público: "Quiero comunicaros a todos que mi relación con @antoniodavidflores ha terminado esta noche. @rotrece espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías". Tras unos minutos, volvía a subir una segunda storie donde hacía esta petición: "Necesito tiempo para asimilar lo que he vivido en las últimas horas. Estaré bien por mi familia y por la gente que sé que me queréis. Jamás pensé que me hicieran algo así en el peor momento de mi vida". La relación entre la periodista y el excolaborador ha estado marcada por la polémica desde el principio hasta el final. Dale al play y no te pierdas el vídeo donde repasamos su historia de amor.

