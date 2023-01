El motivo por el que Marta Riesco ha pedido perdón a Olga Moreno

Marta Riesco, que desde que comenzara su relación con Antonio David Flores se ha visto envuelta en numerosas polémicas con Rocío Flores, Olga Moreno y su propio novio, ha pedido discupas públicamente a la que fuera mujer del exguardia civil por las fotografías que publicó del cumpleaños de su hija Lola. "No hablo porque creo que perjudico a la familia que tengo ahora, a la de mi de mi pareja. Me parece que no hago bien y quiero aprovechar este momento para decir que en ningún momento fue mi intención hacer daño a nadie con las publicaciones que hice en mis redes sociales, que además de reportera es mi trabajo", ha dicho la periodista en Fiesta, donde ha dejado claro que no hubo ningún tipo de retribución económica con la celebración de la fiesta que organizó para Lola, la niña que tienen en común la que fuera ganadora de Supervivientes y su exmarido.

Rocío Flores y Marta Riesco, cara a cara para zanjar polémicas y gastarse una broma: '¡Que me caso!'

La reportera ha asegurado que siempre quiso, dentro de sus posibilidades, organizar "el mejor cumpleaños" para Lola y ha aclarado también que lo único que ha tenido que hacer ha sido mencionar los sitios en los que estuvieron en signo de agradecimiento por no haberles cobrado nada. "Es verdad que subí una fotografía con la niña, pero tapé su cara para proteger su intimidad. Y en cuanto vi que había causado un daño a su madre, automáticamente lo eliminé. Desde aquí Olga Moreno siento mucho el daño que te he podido hacer mostrando estos sitios. Mi única pretensión era que la niña disfrutara y creo que lo conseguí. La quiero mucho y jamás he querido hacer nada malo a nadie de la familia", ha dicho Marta.

Muy arrepentida con todo lo ocurrido, Marta ha explicado que lo único que quiere es que todos sean lo más felices posible y ha expresado además que por supuesto nunca pensó que las publicaciones supondrían un problema para nadie. Eso sí, lo que ha pedido es que si en algún momento vuelve a hacer algo que siente mal a Olga, sea ella quien le escriba de manera privada para decírselo y no lo ponga a través de sus perfiles sociales. "Siento todo esto mucho y por mi parte no va a volver a pasar jamás en la vida", ha confesado Riesco, que tras pedir perdón ha reconocido que la reacción de Moreno le pilló por sorpresa: "Nunca pensé que iba a suponer un problema pero no volverá a pasar. Lo he pasado mal, cualquier cosa que digo o hago es un machaque constante".

Rocío Flores celebra su cumpleaños con su padre y Marta Riesco, ¿están curadas las heridas?

Contenta por poder seguir haciendo su trabajo como reportera, Marta tiene la sensación de que haga lo que haga siempre está mal, aunque ha confesado que siempre cuenta con el apoyo de Antonio David. "Y aquí seguimos contra el mundo, más indestructibles que nunca. La felicidad, le pese a quien le pese, es esto. Que a nosotros hace tiempo que nadie nos nubla este cielo, y más ahora que está tan azul…", ha escrito en sus perfiles sociales junto a ua fotografía de los dos muy sonrientes.