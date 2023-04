Marta Riesco y Rocío Flores: cronología de su historia de amistad hasta el último desencuentro

Marta Riesco vuelve a estar en boca de todos tras anunciar a través de su perfil público su ruptura con Antonio David Flores. La periodista, de 35 años, ha informado de que ella y el exguardia civil, han roto: "Quiero comunicaros a todos que mi relación con @antoniodavidflores ha terminado esta noche". Tras estas palabras ha querido mandar un tajante mensaje a Rocío Flores: "@rotrece espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías". Tras años de amistad con idas y venidas, parece que su relación con la hija de Rocío Carrasco, ha llegado a su fin.

La relación entre Marta Riesco y Rocío Flores ha ido evolucionando con el tiempo. Ambas jóvenes se conocieron en los pasillos de Mediaset, trabajando en El programa de Ana Rosa. La que fuera reportera de Telecinco y la colaboradora de televisión, se hicieron muy amigas. Era habitual verlas juntas en restaurantes, eventos, discotecas... Desde que comenzaron los rumores sobre la posible relación de Marta y Antonio David, su amistad comenzó a tambalearse.

El pasado 13 de enero de 2022, fue un punto de inflexión en su amistad. La influencer confirmó a Joaquín Prat, su relación sentimental con el malagueño, durante el directo de El programa de Ana Rosa. Esa mañana, Rocío Flores también se encontraba en el plató. Un momento muy tenso, en el que la nieta de Rocío Jurado, no pudo evitar las lágrimas: "Yo con la pareja de mi padre a día de hoy tengo una relación cordial, que ya he explicado por activa y por pasiva que la relación de amistad que yo tenía con ella va a tener una evolución mucho más lenta, porque yo he necesitado también mi tiempo". Eso sí, en lo único que estuvieron de acuerdo fue en reconocer que, pese a que eran amigas, no eran íntimas.

Según pasaron los meses, la relación fue mejorando. Poco a poco, Marta y Rocío volvieron a hacer planes. Durante este año han disfrutado junto a Antonio David de conciertos, viajes, cumpleaños... Incluso durante la retransmisión del programa de Fiesta de Telecinco, la reportera entrevistó en directo a la hija de su entonces pareja. Aprovechando que estaban las dos juntas, los colaboradores les preguntaron en qué punto se encontraba su relación. “Te tengo cariño. Todo es un proceso y todo pasa”, respondió Rocío, dejando claro que, aunque le costó asimilar la situación, finalmente entendía que tiene que mirar por la felicidad de los que la rodean. “Para mí, lo más importante es que mi familia esté feliz y, en este caso, si mi padre es feliz contigo y Olga con Agustín pues ya está”, sentenciaba, mostrando así su aprobación pública a la reportera.

Ahora y tras las últimas informaciones publicadas por la propia Marta, parece que la relación está rota, ya que la periodista acusa a la hija de su expareja de ser la culpable de romper su relación: "@rotrece espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías". Unas declaraciones que ha acompañado con una segunda instantánea en la que escribe: "Necesito tiempo para asimilar lo que he vivido en las últimas horas. Estaré bien por mi familia y por la gente que sé que me queréis". "Jamás pensé que me hicieran algo así en el peor momento de mi vida", ha escrito junto a un corazón de color rojo.

La imagen que acompaña a este mensaje también dice mucho, ya que se pueden ver varias bolsas y maletas con algunas de sus pertenencias. Parece que en las últimas horas ha sucedido algo que ha desencadenado el fin de la relación de Antonio David y Marta, aunque la reportera no ha querido dar más detalles al respecto.

