Marta Riesco estalla tras su ruptura con Antonio David y denuncia la suplantación de identidad de su madre

La noticia saltaba hace apenas unas horas cuando Marta Riesco confirmaba su ruptura con Antonio David Flores, después de poco más de un año de relación. Era la propia periodista la encargada de contarlo a través de su perfil social en el que también aludía a Rocío Flores, dejando entrever que era la culpable de su ruptura. Desde ese momento los rumores del por qué han puesto fin a su relación no han cesado e incluso se ha llegado a especular que la madre de Marta habría defendido a su hija a través de un foro. Una información que Marta ha desmentido: "Ni la que escribe es mi madre ni lo que se dice es cierto".

Desde que anunció su ruptura con Antonio David Flores, la que fuera reportera de El programa de Ana Rosa, no se había vuelto a pronunciar hasta ahora. Durante estas últimas y agitadas 24 horas, Marta Riesco ha estado en boca de todos e incluso, según la periodista, se han hecho pasar por su madre. Supuestamente y durante la conexión en directo de un foro en el que estaban hablando de este tema, María Jesús, madre de Marta, habría escrito para defender a su hija: "La echaron a la calle a las tres de la mañana con el perro por grabar un video", "¿cómo que no tiene perdón de Dios?, ¿a quién ha matado? Rocío anoche echó a Marta a la calle".

Unos mensajes que tal y como ha explicado Marta son falsos y se han hecho pasar por su madre, siendo víctima de suplantación de identidad: "Solo quiero aclarar que hay alguien que se ha hecho pasar por mi madre por un foro y por un canal de Youtube y es totalmente falso. Ni la que escribe es mi madre ni lo que se dice es cierto". Con estas palabras la influencer ha querido zanjar el tema para que dejen de hablar y emitir acusaciones falsas sobre su madre.

La relación entre madre e hija es muy fuerte y María Jesús siempre ha estado apoyando a Marta Riesco. Es normal verlas juntas en los videos y fotografías en sus redes sociales. Marta ha recibido un golpe muy duro por parte de la persona de la que estaba enamorada: "Necesito tiempo para asimilar lo que he vivido en las últimas horas. Estaré bien por mi familia y por la gente, que sé que me queréis. Jamás pensé que me hicieran algo así en el peor momento de mi vida" escribía cargando contra su ahora ya expareja, por lo que su madre se ha convertido en su mayor apoyo en este momento tan complicado de su vida.

Por su parte, ni Antonio David Flores ni su hija Rocío, se han querido pronunciar al respecto. Eso sí, la hija de Rocío Carrasco sí sigue muy participativa con sus seguidores. Rocío ha puesto rumbo a Madrid donde tiene una revisión médica. Como ella misma ha contado visitará la clínica El Pilar para hacerse un chequeo en el pecho y quitarse los puntos tras la intervención a la que se sometió a principios del mes de abril, aunque se ha centrado en su rutina, sin hablar de la situación sentimental de su padre. Además de hablar de esta cita médica, mostró que se ha arreglado el pelo y contó que está buscando un vestido para una comunión que tiene el próximo mes. Ninguna palabra acerca de su padre o la referencia directa de Marta Riesco implicándola en su separación.

