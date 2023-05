Marta Riesco revela que Antonio David estaría dispuesto a volver con ella

Ha transcurrido poco más de un mes desde que Marta Riesco anunciase su ruptura con Antonio David Flores. Desde entonces, la periodista ha estado viviendo en una montaña rusa de emociones, sobre todo también por su despido de Mediaset, y no se había vuelto a pronunciar acerca del cese de su noviazgo. Hasta este fin de semana, cuando Riesco ha revelado, por medio de un enigmático mensaje, que el padre de Rocío Flores ha intentado volver con ella.

La periodista ha sorprendido a todos sus seguidores con unas palabras haciendo referencia a su expareja: "Ojalá la gente que va diciendo que no hay retorno públicamente, de verdad dejase de intentar volver contigo cuando estás rehaciendo tu vida y cuando estás intentando arreglar el tsunami que ha creado en ti y en tu entorno", se leía en la primera parte del mensaje que ha subido a las historias de su perfil público. Una reflexión que recuerda directamente a unas declaraciones de Antonio David, puesto que él, a los pocos días de romper, habló también de las oportunidades: "Hemos roto y es una ruptura sin retorno. No vamos a volver", dijo en su día en su canal de Youtube, aunque no concuerda mucho con lo que ha confesado la periodista.

"Querer y amar a alguien no es llorar pidiendo nuevas oportunidades. Querer y amar a alguien es dejar que siga su camino cuando sabes que la has herido para siempre", sentenciaba en la segunda parte de su publicación, dejando claro que para ella no hay vuelta de hoja. De convertirse en realidad, sería la tercera oportunidad que se dan en la pareja, ya que la segunda llegó hace un año, cuando anunciaron que emprendían caminos separados coincidiendo con el cumpleaños de la reportera. Sin embargo, a las pocas semanas reanudaron su relación.

Tras este mensaje, Marta Riesco ha querido mencionar a modo de agradecimiento a las personas que siempre están ahí apoyándola: "Y de verdad, gracias a mis amigas por todo lo pasado en estas últimas horas. Me hacéis cada día más fuerte. Indestructibles". Y es que, la ruptura entre Antonio David y Marta Riesco en abril se produjo en un momento complicado para ella, después de haber perdido el trabajo de sus sueños. Además, según la reportera se debió a terceras personas, involucrando así a la hija de su expareja: "Espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías", dijo señalando a Rocío Flores en ese momento.

La nueva vida de Marta Riesco

En esta nueva etapa, la periodista ha estado muy bien acompañada, rodeada de sus seres queridos a cada instante. Marta Riesco ha intentado mimarse más a sí misma y no dejar de hacer planes con sus amigas. Además, es habitual verla publicar su día a día, así como su estado anímico. "Es duro levantarse y saber que estás en un momento en el que todo se ha venido abajo y que tampoco sabes muy bien porqué y cómo has llegado hasta aquí. Aunque me veáis bailar, reír, sí, claro porque también tengo momentos donde me lo estoy pasando bien, donde disfruto y donde por supuesto no voy a dejar que la pena me coma y la pena pueda conmigo", señalaba recientemente en una historia, haciendo referencia al momento actual que está viviendo.