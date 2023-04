Marta Riesco celebra su cumpleaños en familia mientras se conocen nuevos datos de su ruptura con Antonio David

Loading the player...

Apenas ha pasado una semana desde que Marta Riesco dio la gran sorpresa a sus seguidores. La colaboradora anunció su ruptura con Antonio David Flores, lanzando un dardo a Rocío Flores: "Espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías", escribió. Poco a poco se van conociendo más datos sobre su separación. De acuerdo con Lecturas, todo ocurrió después de que Marta olvidara sus llaves en casa y se quedara en la calle. Era de madrugada y decidió llamar a David, pero él había salido esa noche, por lo que entonces habría intentado contactar con Rocío, no obteniendo respuesta. Cuando el ex de Rocío Carrasco volvió a su domicilio, comenzó un intercambio de acusaciones que culminó con su ruptura. El fin de su noviazgo ha coincidido con el cumpleaños de Marta, quien lo ha celebrado arropada por su familia, cantando en un karaoke. Dale al play y no te lo pierdas.

