Marta Riesco estalla tras las últimas declaraciones de Antonio David Flores y avisa: 'Ya me reiré yo' La reportera se ha mostrado muy molesta con la actitud de su ex y ha vuelto a culpar de su ruptura a Rocío Flores

Hace unos días, Marta Riesco utilizó sus redes sociales para salir en defensa del que fuera su pareja, Antonio David Flores, sin embargo, este fin de semana ha sucedido todo lo contrario. La que fuera reportera de El programa de Ana Rosa ha vuelto a tomar la palabra, pero en esta ocasión para criticar duramente al ex Guardia Civil. Marta se ha mostrado muy molesta con la actitud de Antonio David en el vídeo que compartió en su canal de YouTube y ha querido advertirle de algo.

"Siento una vergüenza inmensa y no sabéis cómo me puedo sentir en este momento. Lo di todo y perdí todo", ha escrito en su cuenta personal, asegurando que está convencida de que podrá salir adelante. Marta, además, ha avisado a Antonio David con esta contundente frase: "Pues ahora me tocará a mí, ¿no? @antoniodavidflores". Parece que la periodista podría estar planteándose romper su silencio para dar su versión de los hechos y contar su verdad, después de todo lo que se está publicando sobre su ruptura.

Marta ha compartido algunos extractos del vídeo de Antonio David en el que sale riéndose y haciendo bromas. Además, ha mostrado una misteriosa foto en la que enseña un anillo plateado en la palma de su mano. "Y no te preocupes, que ya me reiré yo", es el aviso que ha mandado directamente al que fuera su ex.

La reportera de televisión no ha querido quedarse callada y no solo se ha dirigido a Antonio David sino también a Rocío Flores. "Y sí, sigo culpando a tu hija de todo lo que ocurrió, y a ti por permitirlo", ha dicho mostrándose visiblemente muy molesta.

No están siendo días fáciles para Marta Riesco, sin embargo, está apoyándose en la gente que más la quiere. Su familia y sus amigos están siendo un pilar fundamental y la periodista está aprovechando para hacer diferentes planes para divertirse y abstraerse de todo el ruido mediático en el que se encuentra envuelta. "Llevamos un tiempo complicadillo en mi familia, pero ayer nos juntamos y lo dimos todo... y de eso se trata, de seguir, seguir, seguir... y bailar siempre acompañados", escribió en sus redes hace unos días. "Resilencia" es otro de los mensajes que ha compartido, además de asegurar que: "Y la vida siguió, claro que siguió".

Las palabras de Antonio David

En el vídeo que compartió en su canal de YouTube, el ex Guardia Civil confirmó lo que había contado Marta Riesco. "Efectivamente hemos roto y es una ruptura sin retorno. Osea, no vamos a volver. Va a tener mi ayuda y mi apoyo como amigo siempre, toda la vida", aseguró.

"Ni Marta ha hablado, que quien la conoce bien sabe que no va a hablar, yo no he hablado, he recibido ofertas... pero no. Todos esos mensajes que he ido leyendo, poco tienen que ver con la realidad. Incluso que no defiendo a mi hija, pero voy a aclarar esto. Rocío me pidió hace mucho tiempo que no hablara de sus temas personales, que no la defendiera... y han pasado muchas cosas a lo largo de este último año, pero respeté su decisión y lo voy a seguir haciendo", dijo mandando un mensaje a su hija: "Rocío, te amo. Un beso, cariño mío".

