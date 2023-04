Katerina Safarova, expulsada definitivamente de 'Supervivientes' en la noche que descubren sus robos

Katerina Safarova, que estuvo a punto de abandonar en la primera semana, se ha convertido en la cuarta expulsada definitiva de Supervivientes 2023. La modelo rusa no ha conseguido convencer a la audiencia y regresa a España dejando a Jaime Nava y Artùr Daniese en playa de los olvidados en la misma noche que la organización del programa ha mostrado unos vídeos de una cámara de vigilancia en los que la eliminada era pillada robando comida al equipo de producción. "Aprovechaba que el cámara estaba haciendo entrevistas personales a sus compañeros para robar. Lo hacían con premeditación y alevosía y han robado un montón de cosas. La organización va a tomar cartas en el asunto, hemos visto las imágenes de Katerina robando pero está claro que los tres están en convivencia y eso es hacer trampa", ha dicho Ion Aramendi sobre lo ocurrido.

Las cámaras de vigilancia han captado cómo la modelo se llevaba comida del lugar donde la guardan las personas que graban en la playa, pero no solo ella ha sido la beneficiada, ya que Jaime y Artùr también han comido galletas, pan de molde, aceite y otras cosas que se ha llevado. Así, después de mostrar las imágenes a la audiencia, el presentador ha preguntado a la modelo si esa había sido la primera vez que lo había hecho y Katerina ha reconocido que ya había sustraído cosas a la organización del programa en otra ocasión. "Una vez en Playa Paloma y una vez aquí, han sido dos veces, no lo he hecho más, ni se me había pasado por la cabeza", ha revelado minutos antes de saber laa decisión de la audiencia y sin querer decir los nombres de las personas que habían sido sus cómplices: "Yo acarreo con las consecuencias".

"No es culpa de Katerina, es de los tres, estamos pasando mucho hambre, llevamos unos días malos", ha dicho Jaime para intentar que la organización no solo tomara medidas contra la modelo. "Cualquier persona que estuviera en esta situación por lo menos se le hubiera pasado por la cabeza", ha añadido la que fuera tentadora de La isla de las tentaciones antes de coger la barca para regresar a España. Además, ya en el hotel en el que Safarova se prepara para volver, la también influencer reconocido hay una persona muy especial, Manuel Cortés, al que le va a echar "mucho de menos".

La modelo y el cantante se han besado en la isla, aunque ambos trataron de las cámaras no captasen su beso, los espectadores pudieron ver el momento mientras daban un paseo junto a la orilla del mar. "Nos besamos, aunque solo un pico", ha dicho Katerina, que además ha reconocido que está inmensamente feliz de estar de regreso a su vida normal: "No me lo puedo creer. Veo gente, civilización... voy a llorar de la civilización".