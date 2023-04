Primeras imágenes del hijo de Zayra Gutiérrez en brazos de Guti, un orgulloso abuelo a sus 46 años

Zayra Gutiérrez, la hija de Arantxa de Benito y Guti, se ha convertido en mamá este domingo tal y como desvelaba ¡HOLA! en exclusiva a primera hora de la mañana. La joven de 23 años y su pareja, Miki Mejías, han dado la bienvenida a su hijo y de paso hacían abuelos a la presentadora y al exjugador del Real Madrid. Ya por la tarde, era la mujer del deportista, Romina Belluscio, quien compartía las primeras y tiernas imágenes del bebé que llegaba al mundo por parto natural con un peso de 2.600 kg.

"Pequeño Hugo. Bienvenido a la familia, tus tíos Enzo & Romeo están deseando cuidarte y jugar contigo", le decía la modelo argentina de 44 años al recién nacido junto a las fotografías donde también aparecen los dos niños de la pareja. "Felicidades Papys por este maravilloso regalo que os da la vida", añadía la colaboradora televisiva. "¡Y felicidades al abuelo más cañón que existe!", remataba con humor en alusión a su esposo. "¡Os quiero!", les ha respondido al momento Zayra.

Según se aprecia en las instantáneas, la entrañable escena del encuentro se producía en la habitación del hospital donde todavía permanece ingresada Zayra. Allí, con una sonrisa de oreja a oreja, el ahora entrenador de fútbol y tertuliano de El Chiringuito de Jugones no disimulaba la felicidad que sentía por coger a su nieto en brazos. Al mismo tiempo, sus hijos de 10 y 2 años respectivamente se acercaban a Hugo para darle un beso y completar esa adorable estampa de todos juntos.

Poco después, José María Gutiérrez 'Guti' ha hecho sus primeras declaraciones tras convertirse en abuelo a los 46 años, asegurando que "todo está genial" y "estamos súper contentos", decía ante el micrófono de Europa Press. De esta forma, confirmaba que tanto Hugo como la madre se encuentran en perfecto estado de salud en este día que, seguro, nunca van a olvidar.

Arantxa de Benito (53 años) también se ha pronunciado y señalaba que su hija "es una campeona" y que "el nene está precioso", respondía a los reporteros de prensa. Además, la que fuera conductora del mítico Ponte las pilas (TVE) reconocía que lleva puesto "el babero más largo de mi vida" por lo ensimismada que está con el pequeño, bromeaba en sentido figurado.

Esta semana, en la cuenta atrás para el nacimiento del niño, la comunicadora escribía una preciosa carta su primogénita donde expresaba que "en cualquier momento traerás al mundo una nueva vida". Subrayaba entonces que "será tu luz y la de todos los que te queremos. Estoy deseando que llegue el momento, nerviosa, lo confieso, más que tú". Sobre el hecho de tener un nieto, admitía que "todavía me parece increíble y no me puede parecer más bonito y emocionante. ¡Te adoro!", concluía con mucha ternura.

Arantxa de Benito, sobre su nieto: 'El bebé es precioso'