El hijo veinteañero y menos mediático de Arancha de Benito arrasa en las redes gracias a su madre

Aitor Gutiérrez es el hijo pequeño que tuvieron en común la expareja Arancha de Benito y Guti. El hermano de Zayra Gutiérrez ha cumplido 21 años, razón por la que su orgullosa madre no ha dudado en compartir con sus seguidores una colección de imágenes junto a su hijo que han provocado multitud de reacciones, además de unas sentidas palabras explicando lo que siente hacia él. Unas fotografías que no han pasado desapercibidas y no es de extrañar, puesto que el hijo de la empresaria y el exfutbolista es el menos conocido de los dos que tuvieron estando juntos. ¿Quieres conocer más detalles de la felicitación de Arancha de Benito a su hijo? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

