Descubre qué otros futbolistas aparte de Guti han sido (o serán) abuelos muy jóvenes

Loading the player...

José María Gutiérrez, 'Guti', es el último jugador de fútbol que va a ser abuelo a una edad muy temprana. Zayra, su hija de 22 años, anunciaba esta semana su embarazo en una publicación en el que aparece con su novio, Miki Mejías, con el que lleva dos años de noviazgo. Pero no el colaborador de El Chiringuito de Jugones no es el único futbolista que tendrá un nieto siendo tan joven. Muchos antes que él ya se convirtieron en superabuelos, algunos de ellos con menos de 50 años como es el caso del también madridista Zidane. Dale al play y no te pierdas el vídeo.

- Ferrán Torres, el futbolista de 22 años y novio de la hija de Luis Enrique que veremos en el Mundial

- Primeras palabras de Arantxa de Benito sobre el embarazo de su hija Zayra