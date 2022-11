Guti será abuelo por primera vez a los 46 años

Zayra, hija de José María Gutiérrez 'Guti' y Arantxa de Benito, va a ser madre. La joven, de 22 años, acaba de anunciar su embarazo. "Hola chicos, queríamos compartir esta noticia que no nos puede hacer más felices a los dos. Estamos esperando nuestro primer bebé, estamos muy ilusionados, muy contentos y, sobre todo, con muchas ganas de vivir todas las etapas que nos vienen ahora. No puedo estar más feliz del papá que he elegido, del que estoy enamorada y que se le cae la baba cada vez que me ve la tripita, gracias mi amor por darme lo mejor que me ha podido dar alguien en esta vida, estoy segura que vamos a ser unos papis muy buenos, te amo", ha publicado junto a este 'selfie' en el que aparece con su novio, Miki Mejías, con el que lleva saliendo cerca de dos años.

- Zayra, la hija de 'Guti', explica cómo se lleva con su padre

VER GALERÍA

La pareja también ha compartido una ecografía, lo que nos ha permitido conocer que Zayra está embarazada de 17 semanas. Si todo va bien, la primogénita de Guti dará a luz la próxima primavera. La joven no puede estar más enamorada de su chico, y viceversa. "Te amo mucho, mi vida. Por esta familia tan bonita que ya tenemos y que va aumentando poco a poco", le ha dicho Miki. Ella, por su parte, ha respondido así: "Te amo mucho, estoy segura de que vamos a formar la mejor familia que existe".

- Estudiante de Periodismo, apasionado del deporte y muy familiar: así es Aitor, hijo de Arantxa de Benito y Guti

VER GALERÍA

Zayra y Miki han recibido numerosas felicitaciones por su paternidad, entre ellas, Olga Moreno. "Me alegro parejita", ha escrito la sevillana junto a varios corazones de color azul, un detalle que podría indicar que el bebé que esperan es un niño. Este mensaje llama la atención porque Olga está saliendo con Agustín Etienne, el que fuera pareja durante seis años de Arantxa de Benito. El embarazo de Zayra también ha sido recibido con gran alegría por sus amigas. De hecho, con algunas de ellas ya ha presumido de tripita.

VER GALERÍA

Zayra y Miki se conocieron en 2017, cuando él salía con una amiga de ella, pero no fue hasta hace casi dos años cuando comenzaron una vida en común. Así lo ha expresado la joven en más de una ocasión: "Apareciste cuando menos me lo esperaba para hacerme la persona más feliz de este mundo. Gracias por todo, dormilón. Te amo mucho, por seguir cumpliendo sueños y metas a tu lado".

VER GALERÍA

La pareja comienza esta nueva etapa con gran ilusión, después de su paso por Inglaterra en 2021. Miki trabajaba allí y Zayra se fue con él para seguir reforzando su nivel de inglés. "La siento muy bien, la encuentro feliz", dijo Arantxa de Benito a ¡HOLA! en aquel momento. La presentadora confesó que el novio de su hija le caía muy bien, "sobre todo, por el bien que le hace en Zayra. La veo inmensamente feliz y tranquila". Además, aseguró que era una suegra diez. "Todos los amigos de mis hijos dicen lo mismo: 'Jo, quiero una madre como la tuya, de enrollada' (ríe). Soy muy cercana de sus hijos".

VER GALERÍA

José María Gutiérrez 'Guti' y Arantxa de Benito se casaron el 22 de junio de 1999 y tras diez años juntos (y varias crisis) confirmaron su divorcio en la primavera de 2009 mediante un comunicado. A partir de entonces, su relación no fue nada fácil, pero con el paso del tiempo lograron solventar sus diferencias. Ahora van a convertirse en abuelos por primera vez. Él con 46 años y ella con 53. Por ahora, ninguno de los dos se ha pronunciado, dejando todo el protagonismo a los futuros papás.

Loading the player...

Así es la familia numerosa de Guti, padre de cuatro hijos