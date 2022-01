Estudiante de Periodismo, apasionado del deporte y muy familiar: así es Aitor, el hijo de Arantxa de Benito y Guti

Aitor, el hijo más discreto de Arantxa de Benito y Guti, cumple 20 años, y su madre ha querido felicitarle públicamente. "Cambias de década. ¿20 años? Ya puede pasar el tiempo que siempre serás mi niño. Felicidades, Tuchy. Te adoro", ha escrito la empresaria junto a varias imágenes del joven, al que ha definido como una persona muy noble y al que ha aconsejado que persiga todas sus sueños. Su hermana Zayra, de 22 años, también ha tirado de carrete para desearle lo mejor en este día. "Muchísimas felicidades al niño de mis ojos. Gracias por ser mi hermano y cuidarme y quererme como lo haces. Te amo, enano".

Al igual que su padre, el exfutbolista José Gutiérrez, Guti, Aitor es un apasionado del deporte. De hecho, Tuchy, que es como le llaman en casa, también fichó por el Real Madrid cuando tenía 12 años. Formado en el St. Michaels School, a las afueras de la capital, el joven estudia la carrera de Periodismo en la Universidad Francisco de Vitoria para dedicarse a la información deportiva. "Nunca he querido ser futbolista. Prefiero ser periodista", dijo con mucha seguridad en una entrevista concedida a ¡HOLA!. En aquella conversación, Aitor dijo que le gustaba estar con su familia, pero también salir con sus amigos, algo que refleja en las imágenes que comparte con todos sus seguidores.

El joven solo tiene buenas palabras para sus padres. De Guti dice que es "un tío divertido, que sabe ayudar a los que quiere y proteger a su familia" y de Arantxa que es "un diez de madre". Además, Aitor adora a sus tres hermanos. A Zayra, la hija mayor de Guti y Arantxa, y a los más pequeños de la familia, Enzo y Romeo, los hijos que su padre ha tenido con Romina Belluscio. "A Zayra, como hermana, no le puedo poner ninguna pega: me protege, me cuida… Hace todo lo mejor que sabe", aseguró en ¡HOLA!. "Me gusta jugar con Enzo. Con Romeo también, pero todavía es muy pequeñito", añadió.

Arantxa de Benito y José María Gutiérrez, Guti, se casaron el 22 de junio de 1999 y tras diez años juntos (y varias crisis) confirmaron su divorcio en la primavera de 2009 mediante un comunicado. "Los esposos quieren manifestar que dicha decisión ha sido tomada de mutuo acuerdo y quieren guardar la máxima discreción en todo lo referente a la misma", rezaba la nota hecha pública por la pareja. A partir de entonces, su relación no fue nada fácil, pero con el paso del tiempo lograron solventar sus diferencias. "Hay que dejar atrás los malos rollos", declaró la empresaria al cumplir 50 años.

