Zayra Gutiérrez asegura que en su familia están 'como locos' con su embarazo y cuenta cómo están siendo los primeros meses

Comienza para Zayra Gutiérrez la etapa más importante de su vida. El próximo 15 de diciembre cumplirá 22 años y va a convertirse en madre por primera vez. La hija mayor de José María Gutiérrez 'Guti' y Arantxa de Benito (fueron matrimonio entre 1999 y 2009) va a formar su propia familia, tal y como ella misma ha confirmado con gran ilusión junto a una imagen en la que ya presume de curvas premamá en las primeras semanas de dulce espera. Dará este importante paso al lado de Miki Mejías, con el que mantiene desde hace casi dos años (un año y diez meses) en la que son inseparables a pesar de que los inicios no fueron fáciles.

La hija del exjugador del Real Madrid y del Beşiktaş JK cuenta en este momento clave con el completo apoyo de las personas de su círculo íntimo, quienes están "como locos" con la noticia de su embarazo según ella misma ha explicado en conversación con Sálvame. Además, ha indicado que en estos primeros meses no está teniendo molestias y que Miki, nacido en 1995, la está cuidando mucho. Tiene claro que a su lado ha encontrado el verdadero amor. De hecho, la primera publicación de sus redes sociales es precisamente acompañada del papá de su bebé, las anteriores imágenes las ha borrado.

La propia Zayra explicaba en primavera de 2021 que conoció a Miki mucho antes de iniciar su noviazgo. Hace seis años sus caminos se cruzaron porque él estaba saliendo con una de las amigas de la joven, pero el tiempo hizo que las cosas cambiaran y decidieron darle una oportunidada a su amor, que vive ahora uno de sus momentos más importantes. "No puedo estar más feliz del papá que he elegido, del que estoy enamorada y que se le cae la baba cada vez que me ve la tripita. Gracias mi amor por darme lo mejor que me ha podido dar alguien en esta vida", ha asegurado Zay, como la llaman.

Los padres de Zayra siempre han defendido a la pareja y se han mostrado muy contentos con la relación a pesar de los comentarios que se han hecho sobre el carácter de Miki. "Si ella es feliz yo soy feliz", dijo Guti en un acto al que acudió acompañado de su esposa, Romina Belluscio. Por su parte, Arantxa de Benito dijo: "Me cae muy bien. Sobre todo, porque veo el bien que hace en ella". Además, comentó que veía a su hija "inmensamente feliz y tranquila" al lado de Mejías. También mantiene una excelente relación con su hermano Aitor, con el que pasa mucho tiempo.

Conciertos, cenas, noches de fiesta o actividades cotidianas. Sea cual sea el plan, Zayra y Miki no se separan y disfrutan estando el uno al lado del otro sea cual sea la circunstancia. El mismo año que comenzó su noviazgo estuvieron un tiempo en Londres, pero actualmente la pareja reside en Madrid, donde tienen cerca a sus familiares. El joven es uno más en los Gutiérrez de Benito y ha formado parte de importantes celebraciones como la Primera Comunión de Enzo, el primogénito de Guti y Romina, quienes también tienen al pequeño Romeo. Los dos niños, nacidos en 2013 y 2021 respectivamente, se llevarán muy poco tiempo con su sobrino, que llegará previsiblemente al mundo en primavera de 2023.