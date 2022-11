La simpática respuesta de Romina Belluscio sobre el embarazo de la hija mayor de Guti: 'Vamos a poder compartir la ropita'

Zayra Gutiérrez ha sorprendido a todos al anunciar que está embarazada de su primer hijo junto a su pareja Miki Mejías. Una bonita noticia con la que la joven de 22 años ha asegurado que toda su familia está "loca de contenta", ya que la llegada de un bebé a una casa siempre es un motivo de celebración. Así lo ha confirmado este mismo lunes Romina Belluscio, actual pareja del exfutbolista del Real Madrid, que ha querido mostrar en público su apoyo a la joven en esta etapa de dulce espera. "Ella sabe que cuenta conmigo siempre y más que tengo un bebé de dos años y va a ser todo muy parejo hasta con la ropita", explicaba haciendo referencia a sus niños Enzo (9) y Romeo (2), que pronto tendrán un sobrino y compañero de juegos.

De la misma manera, la presentadora ha desmentido los rumores que habían surgido estos días de un posible enfado por parte del deportista, se había llegado a especular sobre que había expulsado a su primogénita de la vivienda familiar. "Zayra no vive con nosotros así que eso no pudo pasar", dando por zanjada una polémica inexistente. Una buena sintonía que se ha reflejado en sus bromas sobre el centrocampista, ya que Guti va a convertirse en abuelo con tan solo 46 años, y su mujer piensa que va a ser el yayo más atractivo del parque. "Yo solo sé que es un abuelo que está muy bueno", explicaba entre risas Romina. Por su parte, Arantxa de Benito ha declarado que tan solo busca lo mejor para su hija y su futuro nieto "Yo solo quiero que se cuide mucho y que lo que tenga que venir venga sano".

Zayra está viviendo su gestación con toda la ilusión del mundo. La hija de Arantxa de Benito ha revelado que está esperando un niño, aunque se desconoce si tiene algún nombre en mente para el bebé, y que se encuentra muy bien aunque en este trimestre está teniendo muchos antojos. Además, no puede sentirse más enamorada del padre de su pequeño, con el que lleva saliendo casi dos años, al que suele declarar su amor a través de sus perfiles sociales. No puedo estar más feliz del papá que he elegido, del que estoy enamorada y que se le cae la baba cada vez que me ve la tripita, gracias mi amor por darme lo mejor que me ha podido dar alguien en esta vida, estoy segura que vamos a ser unos papis muy buenos, te amo", escribía junto a una foto en la que se podía apreciar sus primeras curvas premamá.

