Zayra, hija de Guti y Arantxa de Benito, se muestra muy afectada y pide perdón

Zayra Gutiérrez, la hija de José María Gutiérrez 'Guti' y Arantxa de Benito, ha pedido perdón públicamente por haber organizado una fiesta de cumpleaños en la que se saltó las restricciones vigentes en España para evitar contagios de Covid-19. "Tengo que pedir perdón, de verdad. Es una irresponsabilidad, las cosas como son. Es verdad que había más de seis personas en la fiesta de mi cumpleaños", ha comenzado diciendo Zayra, que admite además que en la celebración no se cumplieron las normas de toque de queda, mascarillas y distancianciamiento social. "Se me fue un poco de las manos, lo siento, tengo 20 años, todo el mundo comete errores y es lo único que puedo decir. He cometido un error, pido perdón públicamente, pero no quiero entrar en más polémica", añadió la hija del exfutbolista del Real Madrid, que se atrevió con un cambio radical en su melena y luce el pelo rosa para celebrar sus 20 años.

Afectada por lo ocurrido, la hija de Arantxa de Benito quiso precisar que no todo lo que se ha dicho es cierto y asegura que la fiesta no se celebró en casa de su madre. En cuanto a la supuesta presencia de rostros conocidos como Dulceida, la joven lo desmiente de forma tajante. "Es mentira, no había famosos. Dulceida está en Barcelona que es donde vive, con su mujer. Yo no la conozco, no tengo relación con ella”.

A pesar de todo lo sucedido, la joven cree que le tendieron una trampa, ya que ella no colgó ninguna imagen de la celebración en redes sociales: "No sé si me han engañado, no sé si esto lo han hecho a traición o para que me dé cuenta, no tengo ni idea”. En cuanto a lo que le han dicho sus padres al respecto, comenta: "Nada, siempre me van a apoyar, son mis padres para lo bueno y para lo malo”. Horas antes de que saltase la polémica, recibía la cariñosa felicitación de su madre. "Y llegas a los 20, con una sonrisa radiante, llena de luz y alegría. Tú seguirás evolucionando y cambiando, pero lo que nunca cambiará es mi amor incondicional hacia ti. Te adoro".

Por último, la hija de Guti ha pedido al 2021 que sus amigos de siempre "estén a mi lado, que a nadie le pase nada y que salgamos rápido de todo esto". Zaira reconoce que tras la celebración se ha hecho las pruebas del Covid y por fortuna "el resultado ha sido negativo".

