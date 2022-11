Quién es el ‘yerno’ de Guti y Arantxa de Benito que va a tener un hijo con Zayra Gutiérrez

Zayra Gutiérrez, la hija de José María Gutierrez 'Guti 'y Arantxa de Benito, anunció emocionada que va a ser mamá. Una noticia que ha llenado de ilusión a toda su familia. "Están como locos" con el embarazo, decía la joven, de 22 años, mientras lucía una incipiente tripita de diecisiete semanas mientras posaba al lado de su novio, Miki Mejías. El futuro padre tiene 27 años y conoció a la hija de Guti hace cinco años a través de una amiga en común.

VER GALERÍA

La hija del exfutbolista del Real Madrid contaba los detalles de su particular historia de amor que dura casi dos años: sus caminos se cruzaron en 2017 cuando él entonces estaba saliendo con una amiga de ella. Sin embargo, el destino hizo que las cosas cambiaran y entre ambos surgiera una historia de amor. Así lo dio a conocer el joven al leer la romántica declaración de Zay, como la llaman cariñosamente: " Yo creía que me había enamorado antes, pero estaba muy confundida. He aprendido a saber lo que es amar cuando estoy a tu lado, esos nervios antes de verte, cuando te quedas dormido a mi lado y me haces cosquillas... Lo eres todo, mi vida, y lo más importante, no te cambiaría por nada... Tú y yo siempre. "A lo que él respondía: "Ojalá seguir viéndote sonreír como lo haces cada día. No puedo estar más feliz de tenerte a mi lado, después de cuatro años perdiendo el tiempo por fin te tengo conmigo para siempre”, señalaba en primavera de 2021.

Apasionado del deporte y muy familiar: así es el otro hijo de Arantxa de Benito y Guti

Al comienzo de su relación la pareja estuvo viviendo en Londres, etapa en la que afianzaron su historia de amor. Lo que no imaginaban entonces era el giro que daría su vida en tan poco tiempo. "No puedo estar más feliz del papá que he elegido, del que estoy enamorada y que se le cae la baba cada vez que me ve la tripita. Gracias mi amor por darme lo mejor que me ha podido dar alguien en esta vida", compartía Zayra. La pareja dará la bienvenida a su hijo la próxima primavera. "Ha sido una noticia sorprendente evidentemente para todos", señalaba Arantxa de Benito. La futura abuela desea ante todo que "nazca un niño sano" y que los padres "sean muy felices".

VER GALERÍA

-Zayra, la hija de 'Guti', explica cómo se lleva con su padre

Como dice su madre, Miki le aporta la calma y estabilidad que tanto ansiaba la hija del exentrenador de la Unión Deportiva Almería y marido de Romina Belluscio. "Miki me cae muy bien. Sobre todo, por el bien que le hace en Zayra. La veo inmensamente feliz y tranquila", decía la presentadora hace unos meses. Recordemos que estuvo en el centro de la polémica después de que organizara una multitudinaria fiesta en la que se incumplieron todas las restricciones sanitarias por el coronavirus. La joven reunió a muchas más personas de lo permitido en una localización secreta en la que bailaron, bebieron y se divirtieron sin respetar las distancias de seguridad y sin utilizar mascarilla. Tras esta 'pillada', la joven salió al paso y pidió perdón públicamente, aunque volvió a reincidir en su comportamiento.