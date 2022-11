¿Ha echado Guti a su hija de casa? Zayra responde

Loading the player...

"Estamos esperando nuestro primer bebé, estamos muy ilusionados, muy contentos y sobre todo con muchas ganas de vivir todas las etapas que nos vienen ahora. No puedo estar más feliz del papá que he elegido, del que estoy enamorada y que se le cae la baba cada vez que me ve la tripita". Con estas palabras anunció Zayra Gutiérrez la feliz noticia de su embarazo. La hija deJosé María Gutiérrez 'Guti' y Arantxa de Benito va a ser madre por primera vez junto a su chico, Miki Mejías. Ambos han reaparecido y han comentado cómo se encuentran, pero Zayra, además, ha querido desmentir los últimos rumores en torno a su relación con su padre. Algo sobre lo que también ha hablado Romina Belluscio, mujer de Guti. Arantxa de Benito, por su parte, también ha querido hablar sobre su propia relación con Zayra. Dale al play y no te lo pierdas.

