El emocionante mensaje de Arantxa de Benito, a punto de convertirse en abuela

Falta muy poco para que Zayra Gutiérrez y su pareja, Miki Mejías, se conviertan en padres. A sus 22 y 28 años, respectivamente, darán la bienvenida a su primogénito, un niño que se llamará Hugo y que está previsto que nazca en abril. El pequeño convertirá en abuelos a José María Gutiérrez 'Guti' y a Arantxa de Benito. Esta última ha compartido, a pocos días del nacimiento, un mensaje en el que demuestra lo feliz y orgullosa que está. No hay duda de la ilusión que le hace ser abuela, y ¡ya no falta nada! Dale al play y no te lo pierdas.

