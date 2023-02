La felicidad de Zayra Gutiérrez en la recta final de su embarazo ¡y el orgullo de Arantxa de Benito!

Zayra Gutiérrez está viviendo un dulce momento personal. A sus 22 años, la hija de Arantxa de Benito y José María Gutiérrez 'Guti' espera con ansia e ilusión el nacimiento de su primer hijo junto a su novio Miki Mejías, un bebé que llegará al mundo el próximo mes de abril y que convertirá en abuelos a la televisiva, de 53 años, y al exfutbolista, de 46. Ahora, a pocas semanas de que la familia al completo dé la bienvenida al pequeño de la casa, Arantxa ha compartido una divertida instantánea de su hija junto a su novio, de 27 años. En la imagen, en la que ambos aparecen abrazados, son incapaces de ocultar la felicidad que les invade.

"Siempre está...", ha escrito Arantxa junto a la tierna fotografía que ha acompañadp de la canción de Manuel Carrasco Qué bonito es querer, de la que ha hecho partícipe a su comunidad virtual de más de 70.000 seguidores. Riendo a carcajadas y con el rostro de Miki pegado a la gran barriguita de Zayra, que ella misma ha querido mostrar levantándose el jersey, los futuros papás están exultantes. La ilusión es absoluta, tanto, que traspasa la pantalla, algo que los protagonistas se han encargado de evidenciar en las últimas semanas. "Feliz febrero... Deseando que sea abril", ha escrito hace pocas horas la que será abuela primeriza en dicho mes.

"Estamos formando una familia, no puedo estar más orgullosa de ti y de nuestra relación. Por una vida a tu lado. Te amo", expresaba Zayra el día de Reyes junto a una de la primeras fotos que se tomó con su "dormilón", como se refiere a Miki en términos de cariño. "Gracias por aparecer en mi vida y transformarla en una vida llena de amor, de respeto y de lealtad", señaló entonces.

Por su parte, Miki tiene claro que el niño que viene en camino es una bendición y que su vínculo con Zayra durará tanto como lo cuiden, "y lo cuidaremos tanto como lo queremos", ha apuntado: "Tenemos miles de recuerdos bonitos mirando al pasado y millones esperándonos en el futuro. Un futuro a tu lado, construyéndolo y mejorándolo, poco a poco. Y sin importar nada más", manifestaba en octubre, poco antes de anunciar la noticia del embarazo, al tiempo que dejaba claro que no piensa dejar de cuidar el amor que les une como ha hecho desde el primer día.

La pareja está deseando vivir esta nueva etapa en su relación, un período que afrontan completamente enamorados: "No puedo estar más feliz del papá que he elegido, del que estoy enamorada y que se le cae la baba cada vez que me ve la tripita. Gracias, mi amor, por darme lo mejor que me ha podido dar alguien en esta vida. Estoy segura de que vamos a ser unos papis muy buenos", apuntó ella el día que comunicaron que una nueva vida crecía en su vientre. Aquella noticia, que en un primer instante supuso un shock inesperado en su círculo cercano, es hoy motivo de celebración para todos.