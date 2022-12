Zayra Gutierrez, la hija de Guti y Arantxa de Benito, celebra sus 22 años embarazada de cinco meses

Zayra Gutierrez cumple 22 años en un buen momento a nivel personal. La hija de Arantxa de Benito y José María Gutiérrez 'Guti' celebra su vuelta al sol embarazada de su primer hijo. Ella y su novio, Miki Mejías, serán padres de un niño el próximo mes de abril y no pueden estar más ilusionados. Una buena nueva que su entorno recibieron con sorpresa, pero con la que están muy ilusionados. Arantxa de Benito no ocultaba su sorpresa al hablar de que se convertirá en abuela con solo 53 años. "El primer impacto fue un shock. No me lo esperaba para nada", confiesa la presentadora en las páginas de ¡HOLA! que asegura que "es algo que hay que procesar. Una vez asimilado y aceptado todo, es una bendición de Dios. Es una vida, así que bienvenida sea", contaba con orgullo.

La hija de Guti celebra su cumpleaños habiendo pasado ya la mitad de su embarazo y rodeada del cariño de los suyos. El primero en felicitarla ha sido su chico, con el que lleva saliendo dos años. "¡Feliz vida pequeña mía que sigas siendo feliz y yo lo vea en primera fila! Te amo pequeña por muchos más cumples a tu lado, bueno, a vuestro lado. Te amo", señalaba en referencia al hjio que esperan. "Siempre a tu lado mi bebé, gracias por hacerme tan feliz", añadía junto a una foto de Zayra cuando era niña.

Arantxa de Benito le dedicaba estas cariñosas palabras a su hija, con quien hace un mes compartía un viaje a Marbella y su 'yerno'. "Felicidades mi niña!! Me desperté llena de recuerdos e imágenes tuyas… Tus 22 serán muy especiales para ti y todos los que te amamos. Disfruta de cada día y regálale tu mejor sonrisa a la vida… Tu felicidad es y será la mía. Te quiero infinito". Guti en cambio ha preferido no mostrar su felicitación en público, ni tampoco ha querido hablar sobre el embarazo de su hija. Era su esposa Romina Belluscio la que se encargaba de decir que "toda la familia está como loca de contenta", ya que la llegada de un niño es siempre motivo de celebración. "Ella sabe que cuenta conmigo siempre y más que tengo un bebé de dos años y va a ser todo muy parejo hasta con la ropita", explicaba haciendo referencia a sus niños Enzo, de nueve años, y Romeo, de dos.

Zayra Gutiérrez despide el año con la dicha de convertirse en mamá. La joven anunciaba su embarazo el pasado 11 de noviembre: "Queríamos compartir esta noticia que no nos puede hacer más felices a los dos. Estamos esperando nuestro primer bebé, estamos muy ilusionados, muy contentos y, sobre todo, con muchas ganas de vivir todas las etapas que nos vienen ahora", comenzaba diciendo. Y señalaba lo enamoradísima que está de su pareja, con quien afronta esta etapa llena de ilusión: "No puedo estar más feliz del papá que he elegido, del que estoy enamorada y que se le cae la baba cada vez que me ve la tripita, gracias mi amor por darme lo mejor que me ha podido dar alguien en esta vida, estoy segura que vamos a ser unos papis muy buenos, te amo", señala junto a una imagen en la que se apreciaban las primeras curvas premamá.