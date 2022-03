El rotundo mensaje de Arantxa de Benito a Guti

Arantxa de Benito acudió este miércoles a un evento solidario de 'Infancia sin fronteras'. Allí una vez más volvió a demostrar su preocupación por este tipo de causas, sin embargo, no pudo evitar ser preguntada por su vida privada. Su complicada relación con el padre de sus dos hijos, Guti, saltó a los medios de comunicación hace algunas semanas, pero cada vez son más los detalles que explican sus desencuentros públicos. Más rotunda que nunca y dejando claro en qué punto se encuentra su comunicación con el futbolista, la empresaria ha dado unas declaraciones a Gtres al respecto.

VER GALERÍA

Tras confesar lo feliz que está junto a su pareja, Jairo, Arantxa ha revelado que no tiene ninguna relación con Guti. "Cero comunicación. Le deseo a todo el mundo felices fiestas y por supuesto al padre de mis hijos siempre le desearé lo mejor. Cuanto mejor le vaya a él mejor le tendría que ir a mis hijos", ha apuntado. Una década después de que se anunciara que ambos habían puesto punto y final a su matrimonio, la empresaria no cierra las puertas a una posible reconciliación y así lo hace saber en sus últimas palabras. "Ha habido momentos en los que ha habido muy buena comunicación, llevamos unos años de muy escasa comunicación y actualmente de cero comunicación. Yo nunca he cerrado la puerta de mi casa a un familiar. No hace falta conversaciones, él es el padre de mis hijos y yo soy la madre de sus hijos y lo suyo sería que hubiera una comunicación fluida por el bien de estos dos niños", ha comentado Arantxa frente a las cámaras.

Loading the player...

No obstante, y, según su relato, la relación tan solo estaría rota con ella. Guti mantiene contacto con sus dos primogénitos, Zaira y Aitor, hecho que también ha querido recalcar en el último acto al que ha acudido. "Ellos ven a su padre, tienen comunicación con su padre y le adoran", ha revelado con una gran sonrisa.

VER GALERÍA

Fue el pasado mes de septiembre cuando Arantxa de Benito se sentó en el programa Sálvame Deluxe, entrevista en la que habló sobre la inquietud que le provocaban los desencuentros de su exmarido y sus hijos. Además, reveló que la separación sentimental del actual técnico del Almería fue "muy dolorosa y traumática". "A lo largo del tiempo ha habido comentarios que no me han gustado y me he ido callando. Me he sentido sola como madre en muchas ocasiones, y criar a unos hijos debería ser al 50% de responsabilidades", dijo entonces.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.