Ed Sheeran se rompe al hablar de la delicada salud de su esposa y la repentina muerte de su mejor amigo

"Pelirrojo, bajito y tartamudo.... así no es una estrella del pop". Quien dice esto sabe algo de música y 'merchandising', o más bien conoce a la perfección los entresijos de la industria. Estas palabras no las pronuncia un afamado productor ni un incisivo cazatalentos, sino el propio protagonista de la historia. Esa frase la expresa de manera literal Ed Sheeran cuando habla de sí mismo, consciente de las numerosas barreras que tuvo que romper en su día para llegar a lo más alto de la cima.

Uno de los cantantes británicos más exitosos de todos los tiempos se ha sincerado sobre este y otros asuntos relacionados con lo más hondo de su ser, aspectos de su vida personal hasta ahora desconocidos o sobre los que apenas se había hablado. Lo hace en el documental de cuatro capítulos Ed Sheeran: La suma de todo, que se estrena próximamente en Disney+.

Más allá de sus millones de fans a lo largo y ancho del planeta, los premios y la purpurina, el artista de 32 años saca a luz sus sentimientos sin ningún tapujo y muestra su parte más frágil o emocional frente a la cámara. Lo hace y se derrumba, por ejemplo, cuando habla de los problemas de salud que sufrió su esposa Cherry Seaborn, a quien le detectaron un tumor mientras estaba embarazada de su segunda hija.

Felizmente, la madre logró superar tal adversidad y la pequeña nacía sana en mayo de 2002. Un niña de la que, además, su orgulloso papá acaba de desvelar públicamente su nombre ocho meses después de su nacimiento: se llama Júpiter, como el quinto planeta del sistema solar, tal y como ha contado en Rolling Stone. Se une a su hermana mayor de dos años, Lyra Antarctica, en la bonita familia que ha formado Ed Sheeran con los suyos.

El intérprete de Shape of You y Perfect reconoce la felicidad que le ha dado siempre su pareja, asegurando "todo en mi vida fue a mejor desde que está ella". Sin su apoyo incondicional no habría logrado convertirse en quien es hoy, alguien fundamental para sobrellevar como pudo el golpe más duro que ha recibido nunca: la trágica y repentina muerte de su mejor amigo e impulsor, Jamal Edwards.

Entre lágrimas, el cantautor nacido en Suffolk confiesa que llegó a caer en una "espiral de miedo, depresión y ansiedad" tras este episodio ocurrido en febrero de 2022. Entonces, el productor musical, popular youtuber e incluso conocido de la Familia Real británica fallecía de un paro cardíaco a los 31 años tras una excesiva ingesta de alcohol y sustancias estupefacientes. Se despedía así antes de tiempo el fundador de la plataforma SBTV, con la que ayudó a lanzar la carrera de artistas como Ed Sheeran, Jessie J y Rita Ora.

