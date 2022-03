Se estrenó en 2017 Ed Sheeran se defiende ante el juez de las acusaciones de plagio de 'Shape of you', su canción más popular El cantante ha tenido que reivindicar su autoría en uno de sus mayores éxitos, que alcanzó en diciembre los 300.000 millones de reproducciones

Ed Sheeran ha acudido al juzgado para intentar defender su autoría de Shape of you, uno de sus canciones más exitosas y rentables de los últimos años. El artista ha asistido él mismo a la corte judicial de Londres y ha negado aquello de lo que se le acusa: que robara ideas de los artistas Sami Chokri y Ross O'Donoghue en su éxito de 2017. Los músico aseguran que su canción de 2015 Oh Why, que fue publicada con Sami Switch (nombre artístico) como intérprete, suena "sorprendentemente similar" a una parte del estribillo del pegadizo tema, que se convirtió en el más escuchado del año de su estreno en plataformas como Spotify.

No es ningún secreto que los artistas utilizan otras canciones o artistas como inspiración, y en ocasiones llegan a utilizarse lo que se llaman "samples", es decir, un fragmento de un tema protegido por el copyright que por tanto requiere de autorización explícita. Es por eso que, según la BBC, Ed Sheeran ha asegurado que ha negociado con "muchos" artistas desconocidos para inspirarse en ellos, por lo que para él no es una cuestión de popularidad a la hora de aceptar el haber usado partes de otras canciones, un comentario que ha reiterado el abogado de la acusación.

Ed, que ha estado presente durante la vista (algo poco habitual en este tipo de juicios), ha señalado casos como el de Shivers o Visiting hours -dos de sus más recientes canciones- para hacer referencia a ocasiones en las que sí ha compartido los créditos con cantantes menos conocidos en vez de utilizar algunos fragmentos sin reconocimiento o permiso. "Esos ejemplos son artistas no conocidos con los que hemos acordado canciones, y eso es lo que tengo que decir al respecto", ha comentado. El intérprete de Castle on the hill escribió Shape of you con Steve Mac y Johnny McDaid, de Snow Patrol, que también estuvieron en la sala. Después de que se publicara en 2017, el equipo añadió a los autores el tema No Scrubs de TLC, admitiendo que había una clara inspiración que no se había mencionado antes.

Ed Sheeran ha explicado, además, cómo funciona su proceso de escribir canciones, admitiendo que se trata de un método premeditado sino que cada día graba una serie de ellas. "Si suena bien me lo quedo", ha comentado. "Recientemente he tenido una sesión que ha durado una semana y en la que he escrito 25 canciones", ha añadido, explicando que casi todas las escribe en menos de dos horas. "Pienso en ellas como una especie de 'botellas de emoción', si funciona la emoción la empuja a ser terminada. Si no, la dejaré y me pondré con otra cosa".

No es la primera vez que Ed Sheeran recibe una demanda por plagio. La primera vez fue en 2016, cuando fue cuestionado su single Photograph, y dos años después repitió la experiencia con Thinking Out Loud. Mientras el primer caso se cerró de manera privada, el segundo continúa adelante. Sin duda, teniendo en cuenta que el éxito de Shape of you sigue creciendo cinco años después de su estreno (en diciembre el artista celebró que se convirtiera en la primera canción de Spotify en superar las 300.000 millones de reproducciones), merece la pena que el cantante británico continúe demostrando su autoría.

