Ed Sheeran revela que a su mujer le diagnosticaron un tumor mientras estaba embarazada

Ed Sheeran ha revelado que su mujer, Cherry Seaborn, tuvo un tumor a mediados de 2022 cuando estaba embarazada de su segunda hija, lo que provoco que los cimientos de su vida se tambalearan y cayera en una espiral de "miedo, depresión y ansiedad, pues dicho tumor no podía ser operado hasta después de dar a luz. Por este motivo y temiendo que no llegara a buen término, la pareja mantuvo el embarazo en el más absoluto silencio, hasta que en mayo de 2022 daban la bienvenida a su hija Júpiter, quien se unía así a su hija Lyra Antarctica, de dos años.

"Estuve trabajando en Subtract durante una década, tratando de esculpir el álbum acústico perfecto, escribiendo y grabando cientos de canciones con una visión clara de lo que pensé que debería ser", escribió Sheeran en un comunicado. "Luego, a principios de 2022, una serie de eventos cambiaron mi vida, mi salud mental y, en última instancia, la forma en que veía la música y el arte".

Y es que durante este periodo además del tumor que le fue diagnosticado a su mujer, Sheeran se encontraba inmerso en un caso de infracción de derechos de autor con respecto a su sencillo de 2017 Shape of You y además había tenido que despedirse de unos de sus mejores amigos, el productor musical Jamal Edwards quien murió trágicamente de un paro cardiaco debido al abuso de sustancias.

"En el lapso de un mes, le dijeron a mi esposa embarazada que tenía un tumor y que no tenía tratamiento hasta después del parto. Mi mejor amigo Jamal, un hermano para mí, murió repentinamente y me encontré en la corte defendiendo mi integridad y mi carrera como compositor. Estaba en una espiral de miedo, depresión y ansiedad. Sentía como si estuviera ahogándome, atrapado debajo de la superficie, mirando hacia arriba pero sin poder salir a coger aire".

En esos difíciles momentos, Ed encontró la mejor "terapia" escribiendo canciones, algo que le ayudó a “darle sentido a sus sentimientos”, por eso Sheeran se decidió a reescribir su próximo álbum, que verá la luz el 5 de mayo, para que sirva como un reflejo de sus experiencias. "Escribí sin pensar en cuáles serían las canciones, simplemente escribí lo que salió", explicó. "Y en poco más de una semana, reemplacé el trabajo de una década con mis pensamientos más profundos y oscuros".

"Como artista, no sentí que pudiera poner en el mundo de manera creíble un trabajo que no representara con precisión dónde estoy y cómo necesito expresarme en este momento de mi vida", dijo el artista de 32 años. "Este álbum es puramente eso. He abierto la trampilla en mi alma. Por primera vez, no estoy tratando de crear un álbum que le guste a la gente. Simplemente estoy sacando algo que es honesto y fiel a donde estoy en mi vida".

Como resultado, este álbum será diferente a cualquier otro proyecto lanzado por el artista y será el que cierre el círculo de sus álbumes “matemáticos” que comenzaron con el lanzamiento de Plus de 2011, Multiply de 2014, Divide de 2017 y Equals de 2021.