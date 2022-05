No han contado detalles del nacimiento Ed Sheeran y su mujer, Cherry Seaborn, dan la bienvenida en secreto a su segunda hija El cantante y su pareja, que no habían contado que esperaban un bebé, son padres de otra niña

Ed Sheeran y su mujer, Cherry Seaborn, han dado en secreto la bienvenida a su segunda hija. "Quiero haceros saber a todos que hemos tenido otra preciosa niña. Estamos los dos enamorados de ella y locos de alegría por ser una familia de cuatro", ha escrito el cantante en sus perfiles sociales para anunciar la noticia junto a una fotografía de unos patucos blancos y una mantita color chocolate. A pesar de que el intérprete de Shape of you, que tiene una curiosa relación con Murcia, ha compartido la noticia con todos sus seguidores, lo cierto es que no se sabe la fecha exacta del nacimiento de la pequeña. Pero no solo eso, como ya pasó con el primer bebé que tuvo la pareja hace dos años, ni el artista ni la economista han hecho público ni un solo detalle a lo largo de este embarazo, por lo que sus millones de fans se han quedado anonadados al enterarse de la buena nueva.

El artista y su mujer se han convertido así en padres de su segunda hija, ya que el pasado 1 de septiembre de 2020, en plena crisis sanitaria provocada por la pandemia, Ed anunció del mismo modo el nacimiento de Lyra Antarctica Seaborn Sheeran, con una imagen de unos calcetines de bebé y una colorida manta. Pero no solo eso, la pareja también mantuvo el embarazo en secreto hasta casi el final de la gestación. "Cherry dio a luz a nuestra preciosa y saludable hija. Estamos completamente enamorados de ella. Ambas, la madre y el bebé, están increíbles y estamos flotando en una nube", escribieron en sus perfiles sociales, pidiendo a todos los fans que respetaran su privacidad y mandándoles amor por todo el apoyo que han tenido siempre.

Además, la primera hija del cantante ya tiene algunas canciones favoritas de la discografía de su padre: "Tengo algunos temas que le encantan. Realmente le gusta Shape of you, el sonido de la marimba (un instrumento de percusión) es bueno, pero no le gusta nada fuerte", dijo Sheeran sobre Lyra Antarctica. Ed y Cherry se conocieron cuando eran pequeños, mientras iban al colegio y el artista tenía 11 años. Después de una breve relación durante su adolescencia, retomaron su amor en 2015 y desde entonces siempre han sido muy celosos de su vida privada, alejados del foco mediático. La pareja se dio el "sí, quiero" en 2018 en una pequeña boda en la que hubo solo unas 40 personas.

El matrimonio ahora tiene otro motivo más para sonreír, contentos por haber formado una familia de cuatro después además de haber protagonizado el videoclip del cantante, Put it all on me, en el que el artista dio a conocer algunos detalles más de su historia de amor. Se besaron en el castillo sobre la colina, en una clara alusión a Castle on the hill, que es uno de los temas más populares y reconocidos del artista, intercalando bonitos planos de la pareja y hablando de cómo evolucionó su relación.