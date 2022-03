Ed Sheeran y su mujer protagonizan su primer videoclip juntos y desvelan la fecha real de su boda

El próximo mes de enero hará un año que Ed Sheeran se casó con su flechazo del instituto, Cherry Seaborn. Para celebrarlo, juntos han formado parte del nuevo videoclip del cantante, Put It All On Me, una colaboración con Ella Mai en la que se ven diferentes parejas y cómo ha evolucionado su relación. Así, el intérprete de Shape of you habla son sencillez pero sin tapujos sobre su romance, que siempre ha mantenido en la parte de su vida que prefiere mantener privada y alejada de los focos.

VER GALERÍA

- ¿Un club de 'pelirrojos unidos'? Esto es lo que tramaban el príncipe Harry y Ed Sheeran

"En el colegio, Ed y Cherry se gustaban mucho", asegura el vídeo cuando pone el foco en ellos, que aparecen riéndose y haciendo el tonto en lo que parece su cocina. "Se dieron un beso en el castillo de la colina", dice, haciendo referencia a una de las canciones que se incluyen en el último disco del cantante, Castle on the hill, que habla de aquellos momentos de la infancia y adolescencia que recuerda inevitablemente cuando vuelve a casa.

"Hace algunos años volvieron a juntarse y sintieron fuegos artificiales", continúa el vídeo en el que se les ve en actitud muy cómplice y cercana, riéndose y mostrando gestos de cariño mutuos continuamente.

VER GALERÍA

- Thinking Out Loud de Ed Sheeran, entre los vídeos más vistos de la década

En enero de este año Ed y Cherry organizaron la ceremonia de su enlace en la finca rural que el cantante tiene en Suffolk, a pesar de que sus planes de construir una capilla para bodas en el lugar fueron negados. "Ed se casó unos días antes de Navidad. Fue una boda muy tranquila, solo estuvieron los amigos de toda la vida de Ed, la familia más cercana y el sacerdote. Sólo había 40 personas, así que no estuvieron Taylor Swift, ni los ejecutivos de la compañía de discos ni ningún miembro de la realeza o estrella del pop. No quería ningún escándalo, y deseaba que fuera algo completamente íntimo para ellos, simplemente una pequeña boda de invierno", se dijo en ese momento. Ahora sabemos que no fue antes de Navidad sino en el primer mes del año.

VER GALERÍA

La pareja comenzó a salir en 2015 y el cantante anunció su compromiso en enero de 2018, a través de su cuenta de Instagram: "Me prometí justo antes de Año Nuevo. Estamos muy felices y enamorados y nuestros gatos también están encantados".

Sheeran es uno de los artistas con más ventas en todo el mundo y su último álbum, Divide, batió récords en Spotify, con 57 millones de reproducciones el mismo día de su salida a la plataforma de música en línea. El sencillo de letra romántica Perfect, supuestamente inspirado en Seaborn y en su historia de amor, y extraído del tercer álbum de estudio del cantante, Divide, logró convertirse en número uno.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.