De Luis Fonsi a Katy Perry: este es el 'top 10' de los vídeos más vistos de la década

A pocas semanas de finalizar el año, hacer balance de los últimos 12 meses es algo muy frecuente en todos los ámbitos. Pero, además, este 2019 que está a punto de concluir supone el final de una década, un hecho aún más relevante en el que es inevitable hacer los famosos ránkings o listas de los acontecimientos que han marcado los 10 últimos años. De este modo, YouTube -la popular plataforma audiovisual- ha querido contribuir con la publicación del 'top 10' de los vídeos musicales más vistos desde 2010. Un listado lleno de éxitos en el que puede que los aficionados a la música se lleven más de una sorpresa.

10. Ed Sheeran – 'Thinking Out Loud'

Con 2.800 millones de reproducciones, el éxito de Ed Sheeran publicado en 2014 ocupa el último puesto de la lista.

9. OneRepublic – 'Counting Stars'

La banda estadounidense se coloca en la novena posición de la lista con este tema incluido en su tercer álbum de estudio, Native. Lanzado en junio de 2013, en la actualidad cuenta con algo más de 3.000 millones de reproducciones.

8. Katy Perry – 'Roar'

Con este videoclip visto casi 3.000 millones de veces, la artista se proclamo como la auténtica 'reina de la jungla'. Elefantes, aves silvestres y un temido tigre de bengala son los otros protagonistas a los que se enfrenta la intérprete, ataviada con un diminuto vestido rasgado al más puro estilo de Tarzán.

7. Maroon 5 – 'Sugar'

La banda capitaneada por Adam Levine no podía faltar en la lista con este vídeo con el que irrumpen por sorpresa en varias bodas para estupor de los novios. Ha sido visto más de 2.969 millones de veces.

6. Justin Bieber – 'Sorry'

El canadiense, todo un fenómeno de fans, no podía faltar en el ránking, con uno de sus temas más conocidos. Sorry, publicado en octubre de 2015, cuenta con más de 3.226 millones de visualizaciones. Lo más anecdótico del vídeo es que el artista no aparece en el mismo.

5. Psy – 'Gangnam Style'

El hit del artista coreano se convirtió en una de las grandes sensaciones en 2012 gracias, en parte, a su pegadiza coreografía. Asimismo, fue el primero en superar los mil millones de visitas en aquel año (ahora tiene algo más de 3.473 millones).

4. Mark Ronson – 'Uptown Funk' ft. Bruno Mars

El dj Mark Ronson y el cantante Bruno Mars formaron uno de los duetos del momento en 2015 gracias a este hit, con el que se acercan al pódium con 3735 millones de reproducciones en la plataforma.

3. Wiz Khalifa – 'See You Again' ft. Charlie Puth

Esta colaboración del rapero con el joven cantautor -realizada en honor a la muerte del actor Paul Walker- se cuela en el 'top 3' con más de 4.324 millones de reproducciones, alzándose como uno de los grandes temas del año 2013. Formó parte de la banda sonora de Furious 7, en cuyo rodaje se encontraba trabajando Walker cuando sufrió un fatídico accidente de coche que acabó con su vida.

2. Ed Sheeran – 'Shape of You'

Sin duda, una de grandes revelaciones musicales de los últimos años que ha conseguido colar dos éxitos en la lista. Convertido en el cantante británico menor de 30 años más rico, Acaba de ser nombrado 'artista de la década en el Reino Unido'. Además, su gira Divide, recién concluida, es la más taquillera de la historia. Con este éxito de 2017 ha conseguido la friolera de más de 4.500 millones de reproducciones.

1. Luis Fonsi – 'Despacito' ft. Daddy Yankee

Como no podía sr de otra forma, en número uno, con 6.562 millones de reproducciones, se encuentra la que posiblemente sea la canción más escuchada de los últimos tiempos, el pegadizo Despacito de Luis Fonsi. Todo un fenómeno global que logró posicionarse como el 'single' más reproducido del mundo superando los 5.000 millones de visualizaciones en 2017 -años de su lanzamiento- y con el que el puertorriqueño ha batido todo tipo de récords.

