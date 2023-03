Claudia Salas cuenta el incidente que la llevó al hospital mientras rodaba 'Las pelotaris'

Claudia Salas se ha convertido en una de las actrices del momento. Tras ganar el premio Feroz por su personaje en La Ruta, la actriz está a punto de estrenar la serie Las pelotaris, una ficción en la que durante su rodaje tuvo un incidente que la llevó al hospital. Muy contenta de haber grabado en México, la intérprete de Élite recordaba también un duro momento que acabó con su ingreso hospitalario: "Tuve un problema estomacal. Me puse malísima", ha dicho en Fórmula TV Claudia, que además ha confesado que es celíaca pero que no cree que fuera un tema de contaminación cruzada porque varias personas del equipo también se pusieron muy enfermos. "Estuve muy muy mal. Obvio no para morirme pero nunca he tenido un dolor tan fuerte como aquel", ha añadido.

VER GALERÍA

Claudia Salas, la alumna rebelde de 'Élite' se traslada a la Valencia más discotequera de los 90

Con un cambio de look a media melena que no le termina de gustar, Claudia ha explicado además que durante su estancia en el hospital tuvo "mucha fiebre" y "mareos" hasta el punto en el que se quedó "en el chasis". Recuperada de aquello, la actriz también ha confesado que a pesar de que el guion de Las pelotaris se enmarca en 1926 todavía hoy en día siente que lo que viven las mujeres protagonistas sucede en la actualidad. "Salgo a la calle y puedo vivir y sentir esto. Da mucho que pensar, aunque evidentemente creo que estamos en el camino y se están consiguiendo cosas. Que haya algo que pasó hace 100 años y que todavía pasa es preocupante", ha dicho Salas en el citado medio.

"Un placer contar una historia de mujeres pioneras, guerreras y reivindicativas en un mundo de hombres", escribió hace unas semanas Claudia en sus perfiles sociales tras terminar las grabaciones de la ficción, primera serie para ViX+ de Mediapro y Televisa Univision. Con Marc Cistaré como creador y Jesús Rodrigo como director, Las pelotaris cuenta la historia de cuatro mujeres que luchan por cumplir sus sueños en un mundo dominado por varones, protagonistas a las que darán vida además de Salas, la mexicana Zuria Vegam, María de Nati (Entrevías, Nacho XXL) y la colombiana Viviana Serna.

VER GALERÍA

¿Cuáles son las caras conocidas que continúan en la nueva temporada de 'Élite'?

Salas vive uno de los mejores momentos de su carrera profesional. La actriz madrileña de 28 años presume ya de contar con distintos éxitos a sus espaldas como fue su trabajo en La Peste, papel que le valió estar nominada por los Premios de la Unión de Actores. Pero no solo eso, su trabajo dando vida a Rebeka en la exitosa serie Élite, siendo una de las actrices que ha permanecido en la ficción de Netflix durante mayor número de temporadas, también le ha dado muchas alegrías. Y además de La Ruta, hace unos meses que estrenó Cerdita, la ópera prima de Carlota Pereda.