Migue Bosé desvela el sorprendente motivo por el que perdió la voz durante ocho años

Miguel Bosé regresa a escena y ha concedido una de las entrevistas más esperadas después de años en silencio. El autor de Amante bandido o Morenamia presentó en El Homiguero la serie Bosé, un biopic de seis episodios en el que participa, junto al actor José Pastor, que se estrenará el próximo día 3 de marzo, así como el programa de televisión Cover Night en la 1 de TVE en el que será ejercerá como uno de los cuatro jurados de este talent show. Conciliador y sin dejarse en el tintero ninguna de las preguntas del presentador Pablo Motos, el artista, de 66 años, fue respondiendo una a una a todas las polémicas a las que se ha enfrentado en estos últimos años, a la vez que recordó alguno de los episodios más memorables de su trayectoria artística y personal.

Además de responder a cuestiones como su postura frente a la covid-19, en la que alegó que se trata de una cuestion de libertades en la que el emitió su parecer "no pasa nada, tú te vacunas, yo no me vacuno… Hay espacio para todos", el artista habló de uno de los problemas más serios a los que se ha enfrentado a la largo de los años y ha sido la pérdida de su voz, una tortura que ha durado ocho amargos años.

Miguel Bosé comenzó relatando cómo se sucedieron los hechos. El pasado verano se levantó con un fortísimo dolor de espalda y después de varias semanas en la cama tuvieron que operarle. Todo vino a consecuencia de un terrible accidente de coche que sufrió en el año 1999. Durante las pruebas un médico le comentó que había visto algo que no le gustaba nada, pero le dijo que antes de contárselo quería consultar a un especialista. "En ese momento piensas en lo peor, a los dos días viene con dos tipos y me dijo que en efecto sus sospechas están fundadas y que esa sinusitis crónica que me habían diagnosticado no es tan así. Me dijo 'estamos seguros y convencidos que te podemos quitar el problema de la voz, hemos encontrado la causa que te provoca las infecciones que te la quita'. Me contó que el problema era una muela, al ponerme un implante mal con el tiempo se transformó en una infección que me infectaba toda la cara y bajaba hasta los intestinos. Me quitaron la muela y al día siguiente la voz me había vuelto. Después de 8 años..."

Afortunadamente después de recorrer medio mundo en busca de un médico que diera con la causa de sus problemas, un doctor dio con el motivo que le provocó este serio problema de salud. Le habían llegado a decir que era del pulmón, emocional o incluso reflujo, pero ninguno de los mejores médicos del mundo había dado con la causa real. Recuerda que fueron ocho años viajando por el mundo con la sensación de haber perdido su única herramienta y modo de vida. "Yo ya le pedía a Dios que si no podía cantar no cantaba, pero que me devolviera la voz para que mis hijos supieran cual es el timbre de la voz de su padre", revela. En cuanto le operaron, recuperó la voz.

Sus seguidores se dieron cuenta de su problema cuando Bosé empezó a compartir algunos vídeos en redes sociales durante el confinamiento por el coronavirus y se podía preciar que la voz de Miguel Bosé no era la misma. El artista parecía tener serias dificultades para hablar y una extraña afonía. Sin embargo, ahora que está en pleno proceso de recuperación con la ayuda del foniatra, tiene en mente retomar su carrera y si todo sigue como hasta ahora ha confesado que para el año que viene tiene pensado arrancar gira.

